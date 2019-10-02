Работники против роботов

С распространением автоматизации встает вопрос не только о том, что роботы заменят людей при выполнении многих работ, но и о необходимости взаимодействия людей и роботов на рабочем месте. Роботы нередко вызывают у сотрудников негативные эмоции: порой дело даже доходит до выведения роботов из строя. Такие реакции связаны как с боязнью потерять работу, так и с необходимостью взаимодействия с непривычными и часто несовершенными машинами. По мнению экспертов, руководство компаний может смягчить процесс автоматизации, рассказывая сотрудникам, как и для чего она будет вводиться.

По прогнозам консалтинговой компании McKinsey, около 60% всех профессий и около 30% рабочего времени могут автоматизироваться уже к 2030 году. Автоматизация приходит даже в неочевидные профессии: например, разрабатываются роботы, которые могут заменить часть персонала больниц и домов престарелых, ухаживая за пациентами и развлекая их.

По мнению аналитиков банка Wells Fargo, в ближайшие десять лет из-за автоматизации и развития технологий исчезнет около 10% рабочих мест в банковской сфере в США — это 200 тыс. работников.

Людям также приходится работать с роботами: так, на этой неделе Ford объявила о создании команды, которая будет собирать Ford Fiesta совместно с роботами на заводе в Великобритании.

Профессор Университета Де Монфор в Лестере Джонатан Пейн, специализирующийся на вопросах труда и занятости, подготовил исследование, из которого следует, что многие работники в Великобритании намеренно саботируют использование роботов у себя на предприятии и даже выводят их из строя, опасаясь, что те заберут их работу. По мнению господина Пейна, к негативной реакции приводит, например, нежелание работодателей объяснять сотрудникам, почему они решили использовать роботов для определенных операций. «Мы слышали истории о том, как рабочие стояли на пути роботов, и о небольших актах саботажа, а также о том, как работники не хотели кооперироваться с ними в работе. В Великобритании, похоже, есть проблемы с распространением и внедрением технологий»,— рассказал профессор Пейн.

Недовольство сотрудников повышает и тот факт, что на нынешнем этапе развития машины нередко далеки от совершенства. После того, как в Walmart стали использовать роботов для выставления товаров на полки, разгрузки коробок с товарами, уборки помещений и других процессов, The Washington Post побеседовала с сотрудниками ритейлера, чтобы узнать об их реакции.

Многие сотрудники магазина говорили, что они давно боялись, что их могут заменить роботами, но не ожидали такого переходного периода, когда они работают бок о бок с машинами, которые неуклюже двигаются, часто ломаются и которых нужно всему учить.

Также работники Walmart рассказывали, что чувствуют себя некомфортно рядом с роботами и не знают, как с ними вести, а также, что использование роботов делает их работу еще более монотонной и что они сами начинают чувствовать себя машинами.

Часто недовольны роботами и клиенты. Шотландской сети супермаркетов Margiotta пришлось убрать из магазина робота Fabio, который должен был помогать покупателям найти нужный товар или узнать его цену, после того, как покупатели стали говорить, что он жуткий, и избегать его.

Негативная реакция на роботов весьма распространена и в обществе в целом — так, компания Starship Technologies сообщала, что люди часто толкают ее роботов-доставщиков, едущих по улице.

Два года назад провалилась попытка использовать в Сан-Франциско роботов, которые должны были патрулировать улицы для предотвращения взломов автомобилей, нападений и других правонарушений в некоторых районах города — их опрокидывали на землю, мазали фекалиями. Позднее использование таких роботов было запрещено властями города.

В 2017 году в Москве робота, изначально разработанного Московским технологическим институтом для изучения реакций людей на роботов, а затем использовавшегося в качестве экскурсовода и лектора, разбили битой.

При этом отношение к роботам отличается в разных странах: исследователи Университета Де Монфор сравнивали взаимодействие с роботами рабочих из Великобритании и в Норвегии. В Норвегии наблюдалось намного более положительное отношение к роботам, работники давали им ласковые прозвища и стремились использовать их при выполнении физически тяжелых или повторяющихся операций.

Многое зависит от подхода руководства компаний. По мнению Майка Клэнси, главы британского профсоюза Prospect Union, объединяющего управленцев, инженеров и других высококвалифицированных работников, ключевым вопросом является прозрачность в отношении того, где и как будет использоваться автоматизация, а недоверие вызывают не сами роботы, а неверная стратегия руководства. «Когда роботы внезапно появляются хоть на производстве, хоть в офисе, люди всегда будут бояться сильнее, если они не участвуют в разговоре»,— отмечает он.

По мнению Кена Габриэля, генерального директора компании Draper, занимающейся системами искусственного интеллекта, компаниям нужно избегать использовать роботов на работах, которые они выполняют хуже людей. По его мнению, роботы будут эффективны там, где они не взаимодействуют с клиентами: например, при приготовлении пищи или в промышленности, в случае же работы с людьми машины останутся забавной новинкой, ненужной и неэффективной. «Это пример, где взаимодействие человека с человеком жизненно важно»,— отмечает господин Габриэль, сравнивая это с разочарованием, которое люди испытывают, взаимодействуя с автоответчиком. Глава медицинской компании Advinia Health Care Санджив Канориа, тестирующей использование роботов в домах престарелых, рассказал, что «реакция (сотрудников, постояльцев и их семей.— “Ъ”) была положительной, так как они поняли, что речь идет не о замене сотрудников, а о помощи в их работе».

Яна Рождественская