В СЗФО выявили 205 «черных кредиторов» и 20 финансовых пирамид

С начала текущего года Северо-Западное главное управление Банка России выявило на территории Северо-Западного федерального округа 205 «черных кредиторов», незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физлиц – ростовщиков. Больше всего нелегальных кредиторов было обнаружено в Архангельской области (54), Петербурге (37), Вологодской (37) и Калининградской (21) областях, а также в Республике Карелия (14).

Помимо этого, было установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, незаконно привлекавших средства жителей СЗФО. Сразу 13 таких организаций располагались в Петербурге. Также в городе выявлено семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера, сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

Напомним, что за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП) предусмотрено наложение штрафа — для должностных лиц в размере 20-50 тыс. руб., для юрлиц — 200- 500 тыс. руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге огласили приговор двум создателям финансовой пирамиды — организаторы кооператива «Кредитное содружество» получили в совокупности более восьми лет реального лишения свободы.