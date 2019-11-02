В Петербурге огласили приговор двум создателям финансовой пирамиды

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Васильева и Александра Заборцева, признанных виновными по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация / отмывание денежных средств, приобретенных путем совершения преступления).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что Васильев и Заборцев в 2012 году организовали кооператив «Кредитное содружество», созданный по принципу «финансовой пирамиды». Они привлекали деньги вкладчиков и обещали им до 50% годовых за счет якобы эффективного инвестирования средств, однако на самом деле собирались рассчитываться с вкладчиками за счет новых вложений. Таким образом за три года им удалось фактически похитить денежные средства 116 граждан в общей сумме 53,8 млн рублей.

Суд назначил наказание: Заборцеву — в виде лишения свободы сроком на 4.5 года. По совокупности приговоров — 5 лет 7 месяцев в ИК общего режима. Васильеву — в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца. По совокупности приговоров — 8 лет 9 месяцев в ИК общего режима.