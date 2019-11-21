Киностудии Горького меняют сценарий

Киностудии Горького в ближайшие три года потребуется более 1 млрд руб. на капитальный ремонт зданий, предупредила совет директоров возглавившая ее в октябре Юлиана Слащева. В ближайшее время новое руководство студии рассчитывает пересмотреть договоры с партнерами, в том числе — на 220 млн руб. с анимационной студией «КиноАтис», а к марту должно будет представить новую стратегию развития.

Совет директоров киностудии Горького поручил ее руководству к марту 2020 года подготовить новый проект долгосрочной программы развития, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Заседание совета прошло 19 ноября, на нем присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский, ему и членам совета продемонстрировали состояние требующего ремонта здания киностудии на улице Эйзенштейна в Москве, уточняют собеседники. Затраты на капитальный ремонт зданий киностудии оцениваются более чем в 1 млрд руб., его нужно провести в ближайшие три года, следует из презентации к докладу ее гендиректора Юлианы Слащевой (есть у “Ъ”). Действующее постановление правительства РФ о субсидиях на поддержку кино от 2016 года не предусматривает средств на капремонт зданий и восстановление киностудии Горького, сообщили “Ъ” в Минкульте. В пресс-службе киностудии отказались от комментариев.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева возглавила киностудию Горького 1 октября в качестве врио и 8 октября в качестве постоянного гендиректора сроком на пять лет. Прежний глава студии Сергей Зернов покинул должность в сентябре после почти десяти лет работы. Причиной отставки, писали «Ведомости», стало недовольство Минкульта тем, как исполняется программа развития студии. Ее совет директоров с мая 2019 года возглавляет статс-секретарь «Норникеля», экс-глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

В июле 2019 года Сергей Зернов в интервью “Ъ” говорил, что студия планирует провести реконструкцию за счет денег от продажи непрофильных активов — около 4 млрд руб. В августе ему удалось реализовать один актив — комплекс зданий с участком у станции метро «Беломорская», которые за 224,6 млн руб. приобрело ООО «Колизей». Новое руководство планирует продолжить продажу непрофильных активов, кроме территории бывшего «Центрнаучфильма», говорится в презентации.

За девять месяцев 2019 года выручка киностудии к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 4%, до 278 млн руб., чистая прибыль — на 54%, до 20 млн руб., следует из презентации. «За последние 30 лет киностудия не выпустила ни одного значимого фильма, ни у одного из фильмов в финальной стадии производства нет прокатчика, сильно просрочены сроки сдачи фильмов в Минкульт — студии выставлены штрафы за нарушение сроков»,— говорится в документе.

У нового руководства также возникли претензии к договорам с партнерами. В частности, киностудия планирует расторгнуть договор о производстве мультфильма «Кощей. Похититель невест» с одной из крупнейших российских анимационных студий «КиноАтис». Он должен выйти в 2021 году, но его готовность в киностудии сейчас оценивают в «0%». Согласно презентации, инвестиционный договор с «КиноАтисом» был расторгнут в августе 2019 года, после чего был заключен договор простого товарищества на 220 млн руб. Киностудия Горького получила от государства на производство «Кощея» 120 млн руб., 112 млн из которых перевела «КиноАтису». Новое руководство студии считает, что есть основания признать договор недействительным и не исключает судебного иска. В «КиноАтисе» на запрос “Ъ” не ответили.

С учетом планов по ремонту киностудия планирует начать производить 20–30 фильмов в год о достижениях в науке и промышленности, 20–30 научно-популярных фильмов для школ и не менее 10 детско-семейных фильмов в партнерстве с другими студиями, следует из презентации Юлианы Слащевой. «Центрнаучфильм» раньше производил около десяти выпусков киножурнала «Хочу все знать» в год, не говоря уже о других проектах, «то есть в случае реализации планов мы вернемся к тому, что потеряли», отмечает гендиректор «Киноэкспертизы» Олег Иванов. У киностудии также есть потенциал стать центром компетенций и ресурсов для детских и семейных фильмов, спрос на которые растет и составляет около 40 фильмов в год, считает он, но возможности будут сильно зависеть от госфинансирования.

Валерия Лебедева