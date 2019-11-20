Дмитрия Захарченко отправили к Еве Осужденный сотрудник МВД попал на пересылку в воровскую колонию

Лефортовский райсуд из-за процессуальных нарушений вернул жалобу защиты на признание сотрудниками ФСИН осужденного экс-полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко склонным к побегу и насилию. Сейчас бывший офицер находится в колонии, которая используется в качестве пересылки, откуда поступит в ИК, где будет осваивать профессию портного.

Приговоренный к 13 годам заключения за получение взятки в особо крупном размере и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 294 УК РФ) Дмитрий Захарченко был отправлен в исправительную колонию строгого режима №18 УФСИН России по Республике Мордовия.

Зона, в которой пребывает Захарченко, находится в поселке Потьма неподалеку от Рязанской области. ИК специализируется на металлообработке, пошиве спецодежды и деревообработке.

Например, заключенные делают каминные наборы, кованые цветочницы, ограждения, дровницы, декоративные петли, мангалы, вешалки и опоры.

Ранее наказания там отбывали вор в законе Андрей Загороднев (Хряк), осужденный в Туле за подстрекательство к грабежу, и криминальный авторитет Темури Гвасалия (Темо Сухумский, так называемый «стремящийся», претендует на статус вора в законе).

В этой же колонии сидел бывший мэр Тамбова Максим Косенков, которого в 2009 году приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за похищение человека и превышение должностных полномочий. Позже его перевели в лечебно-исправительное учреждение №19, откуда он вышел в 2014 году по условно-досрочному освобождению. Сейчас в колонии №18 отбывает наказание вор в законе Олег Семакин (Ева), осужденный в 2009 году на 23 года за организацию преступного сообщества.

Ранее заключенные колонии №18 жаловались в СМИ на притеснения со стороны руководства учреждения и вымогательство взяток.

Узнав, что подзащитный в нарушение закона попал не в спецколонию для правоохранителей, а обычную зону, защитники Дмитрия Захарченко обратились с жалобой к руководству ФСИН.

В свою очередь, источник в тюремном ведомстве сообщил “Ъ”, что ИК-18 используется не только для отбытия наказания, но и в качестве пересылки.

По его словам, сидеть экс-полковник будет в ИК-5. Ее заключенные, в основном бывшие силовики, заняты на швейном производстве.

Анастасия Еремина, Нижний Новгород; Николай Сергеев