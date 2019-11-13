«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко

Как стало известно “Ъ”, перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, влекущий за собой ужесточение контроля и другие ограничения. Защита полагает, что это сделали из мести за выступление, в котором офицер подробно разобрал свое дело.

Адвокат полковника Захарченко Валерия Туникова рассказала “Ъ”, что об изменении статуса осужденного защита узнала при его переводе из СИЗО «Лефортово», где он находился под следствием и во время суда, в СИЗО «Медведь» — там заключенный будет готовиться к этапу в колонию. Комиссия «Лефортово», руководствуясь ведомственной инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, поставила Дмитрия Захарченко на профилактический учет как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега.

Адвокат Туникова отметила, что за три года, проведенные в «Лефортово», ее подзащитный не оказывал противодействия сотрудникам правоохранительных органов (поэтому на заседания его приводила девушка-полицейский), не совершал попыток скрыться и вообще не имел никаких замечаний. Статус ему присвоили на основании некой оперативной информации, очевидно полученной из ФСБ.

Теперь в личном деле полковника Захарченко и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, отмечающая его опасность для окружающих. По словам госпожи Туниковой, такие метки существенно отягчают режим содержания в исправительном учреждении: бывшего борца с коррупцией даже в душ должны конвоировать с закованными в наручники за спиной руками, он обязан отмечаться чуть ли не каждый час у надзирателя, а малейшее нарушение приведет к соответствующей записи в личном деле, которая может помешать дальнейшему освобождению заключенного по УДО.

Сам господин Захарченко высказал защитникам предположение, что применение в отношении него этой «исключительной меры» связано с его выступлением в Мосгорсуде, продолжавшимся около 11 часов, при обжаловании приговора. В апелляции он подробно рассказал о нарушениях уголовно-процессуального закона, допущенных, по его версии, сотрудниками оперативно-следственной группы в ходе расследования уголовного дела и в самом суде. Пресненский райсуд, напомним, оправдал Дмитрия Захарченко по обвинению в получении взятки в $800 тыс. от ресторатора Мехди Дусса, одновременно сочтя, что благодаря скидочным картам от того же предпринимателя он незаконно получил в ресторанах «Ла Маре» незаконное освобождение от имущественных обязательств на общую сумму 2 млн 949 тыс. 754 руб. (ч. 6 ст. 290 УК). Кроме того, полковника признали виновным в воспрепятствовании правосудию с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК). Апелляция сократила первоначальный срок в 13 лет на полгода, сохранив штраф в 117,9 млн руб. В отношении экс-полицейского расследуется еще несколько уголовных дел, а суд по требованию Генпрокуратуры конфисковал активы господина Захарченко и его близких, оцениваемые почти в 9 млрд руб.

Защита осужденного Захарченко уже обратилась в Лефортовский райсуд Москвы с жалобой на «произвольное и необоснованное» ужесточение режима в его отношении. В дальнейшем, отметила госпожа Туникова, планируется обращение в Европейский суд по правам человека, который подобные меры может признать «пытками». При этом следует отметить, что особый статус, как правило, присваивается осужденным за совершение насильственных преступлений, к которым господин Захарченко никак не относится.

Николай Сергеев