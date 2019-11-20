Петербургские предприятия получат очередные займы от Фонда развития промышленности

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил для предоставления займов 13 проектов в Ленинградской, Калужской, Тверской, Саратовской и ряде других областей и республик РФ на сумму 2,36 млрд рублей. Общий бюджет реализации проектов превысит 5 млрд руб., сообщили в пресс-службе ФРП.

В частности, ООО «Нурек» из Ленобласти одобрен заем на 250,6 млн руб. в рамках программы «Проекты развития». Средства будут направлены на создание производственного комплекса по выпуску гофрокартона мощностью 16 млн кв. м продукции в год. Часть продукции компания намерена экспортировать в Белоруссию и Эстонию.

Еще одному предприятию — «ЛМЗ им. К. Либкнехта» из Петербурга — будет предоставлен заем на 188 млн руб. по программе «Конверсия». С помощью этих средств завод создаст производство гидроцилиндров, которые используются в специализированной дорожно-эксплуатационной технике, транспортных средствах и других машинах. Общий бюджет проекта составляет 235 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский региональный ФРП выделит около 100 млн руб. на приобретение нового оборудования для предприятий ОАО «Завод Магнетон» и АО «Научно-исследовательский институт точной механики» (НИИ ТМ).