Петербургский ФРП выделит около 100 млн рублей на приобретение нового оборудования для двух заводов

Фонд развития промышленности (ФРП) Санкт-Петербурга одобрил льготные кредиты ОАО «Завод Магнетон» и АО «Научно-исследовательский институт точной механики» (НИИ ТМ). С 2019 года он увеличил лимит кредитования по программе финансирования приобретения нового оборудования для петербургских промышленников с 30 до 50 млн рублей.

Завод «Магнетон» получит заем в 50 млн рублей на приобретение оборудования для расширения производства микроволновой керамики и ферритов на улице Курчатова. Еще 10 млн рублей, по словам директора ФРП Евгения Шапиро, компания вложит из собственных средств. Срок кредита составит пять лет. Завод изготавливает продукцию военного и гражданского назначения, в том числе она применяется в бытовой технике и радиоэлектронике. Около 5% объема выпуска, говорит господин Шапиро, «Магнетон» отправляет на экспорт, в частности в США, страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии.

НИИ ТМ в качестве зама получит 47 млн рублей. Он, по словам Евгения Шапиро, намерен создать новый производственный участок в рамках действующего завода на проспекте Непокоренных, запустив автоматизированную линию сборки радиоэлектронной аппаратуры – комплексных систем обеспечения безопасности и автоматизированного управления движением поездов метрополитена и наружным освещением. Собственные инвестиции компании составят еще 20 млн рублей. Срок кредита — три года.

Елена Большакова