Прокуратура Нью-Йорка ведет расследование в отношении WeWork

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ведет расследование в отношении сервиса WeWork, сообщает Reuters. В компании подтвердили, что с ними связывались из офиса госпожи Джеймс: «Мы получили запрос из офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк и сотрудничаем с ними в этом вопросе». По данным Reuters, прокуратура проверяет ряд сомнительных сделок, предположительно совершенных бывшим главой WeWork Адамом Нейманом с целью личного обогащения.

Речь идет о приобретении господином Нейманом недвижимости под залог принадлежащей ему доли в WeWork, которую он впоследствии сдавал сервису, а также о продаже им сервису права на использование зарегистрированной им торговой марки «We» за $6 млн после того, как компания была переименована в We Company. Правда, после резкой критики господин Нейман отказался от этой идеи и вернул деньги компании.

Напомним, в последнее время WeWork сталкивается со все новыми трудностями. Еще в начале года компания оценивалась в $50 млрд и считалась одним из самых перспективных стартапов. Но за последние несколько месяцев интерес инвесторов к ней резко упал, руководство сервиса подверглось резкой критике, стоимость уменьшилась до $8 млрд, а сама компания была выкуплена крупнейшим инвестором, Softbank.

На прошлой неделе господин Нейман ушел с поста генерального директора, по данным СМИ, в ближайшее время компания собирается сократить около 4 тыс. сотрудников. Как сообщает Bloomberg, расследование в отношении WeWork ведет также Комиссия по биржам и ценным бумагам США — она проверяет, не нарушила ли компания правила при попытке проведения IPO.

Яна Рождественская