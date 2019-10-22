WeWork перейдет под контроль японского холдинга Softbank

Сегодня японский холдинг Softbank договорился с советом директоров сервиса коворкингов WeWork о взятии под свой полный контроль этой компании, где он уже является крупнейшим акционером. Как сообщает Reuters, японцы потратят на это около $10 млрд, включая выплату $1,7 млрд за пакет акций основателя компании Адама Ноймана. По неофициальной информации, на покупку WeWork помимо Softbank претендовал американский банк JP Morgan.

В настоящий момент WeWork, которая всего несколько месяцев назад считалась одним из самых перспективных стартапов, остро нуждается в финансировании. В сентябре WeWork сначала отложила, а потом и вовсе отменила свое IPO из-за растущих убытков и снижения интереса инвесторов. Если изначально оценка компании инвесторами прогнозировалась на уровне $47 млрд, то затем она упала до $10 млрд.

Евгений Хвостик