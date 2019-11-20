Россия на Евро-2020 сыграет с Бельгией, Данией и Уэльсом или Финляндией

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) утвердил состав корзин для жеребьевки финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщается на сайте организации.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии и Дании. Четвертый участник группы определится на жеребьевке 30 ноября — им станет Уэльс или Финляндия. Игры группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Согласно регламенту турнира, российская и датская сборные были автоматически определены в группу B как страны, в которых будут проходить матчи Евро-2020. При утверждении корзин для жеребьевки групп сборная Россия попала в одну корзину со сборными Франции, Польши, Швейцарии, Хорватии и Нидерландов, что означает невозможность игр между этими командами на групповом этапе. В первую корзину попали Италия, Англия, Испания и Германия — сборные—хозяйки Евро-2020 (определены в группы A, D, E и F соответственно), а также Украина (разведена с Россией при жеребьевке по решению UEFA, определена в группу C) и Бельгия, которая стала соперником сборной России за отсутствием альтернативы.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

О том, как сборная России завершила отборочный турнир на Евро-2020,— в материале “Ъ” «Отыгрались на "карлике"».