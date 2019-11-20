Число ипотечных сделок в Москве за месяц увеличилось на 21%

Управление Росреестра по Москве зафиксировало в октябре резкий рост договоров ипотечного кредитования. За месяц было заключено 8029 договоров ипотечного кредитования, что на 21% превышает показатели сентября (6635 сделок), сообщает пресс-служба ведомства. При этом в годовом выражении количество зарегистрированных договоров снизилось на 20% — в октябре 2018 года было зарегистрировано чуть более 10 тыс. сделок. С января по октябрь текущего года было заключено более 72 тыс. ипотечных сделок, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года.

«Если прошлогодняя реакция рынка была вызвана в том числе изменением ключевой ставки с ожиданием вероятного роста, то в текущем периоде, скорее наоборот,— уменьшением ставки с перспективой ее дальнейшего снижения. Как следствие, банки начали пересмотр условий по выдаче ипотеки в среднем с 10,28% годовых в июле до 9,69% по итогам сентября и в октябре продолжают снижать проценты»,— рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. Он отметил, что, судя по активности на рынке жилья, жители Москвы больше не ждут минимальных значений по кредитам и покупают квартиры сейчас. «В случае, если в будущем банки смогут предложить еще более выгодный процент, всегда есть возможность воспользоваться механизмом рефинансирования»,— сказал он.

Подробнее о ситуации с жилищным кредитованием — в материале “Ъ” «Ипотека побила четыре рекорда».