Ипотека побила четыре рекорда

В сентябре было установлено сразу несколько рекордов на рынке ипотеки. Согласно данным Банка России, количество и объем кредитов на покупку жилья, выданных за месяц 30 крупнейшими банками, оказались самыми высокими с начала года. Средняя ставка при этом оказалась самой низкой, а средний размер — самым высоким.

30 октября Банк России опубликовал данные по ипотечным кредитам за сентябрь. Согласно им, 30 крупнейших российских банков выдали заемщикам более 100 тыс. кредитов более чем на 225 млрд руб., что стало рекордным результатом в этом году по обоим показателям. В Альфа-банке уверены, что на рост выдачи ипотеки влияет упрощение ее получения, «в том числе большую роль играет и цифровизация». Впрочем, достичь показателей прошлого года пока не удалось — в сентябре 2018 года крупнейшие банки выдали более 110 тыс. кредитов на 231 млрд руб. «Результат по объему общей выдачи ипотечных кредитов по итогам трех кварталов 2019 года немного уступает прошлогоднему показателю потому, что средневзвешенная ставка в это время была на 0,7 п. п. выше»,— отметили в аналитическом центре «Дом.РФ».

В декабре 2018 года был установлен рекорд: крупнейшие банки выдали более 140 тыс. кредитов более чем на 310 млрд руб. Впрочем, по мнению управляющего директора Абсолют-банка Антона Павлова, в декабре этого года вполне возможно не просто догнать, а даже превысить показатели выдач прошлого года. «Главным фактором будут ставки, которые после действий ЦБ (по снижению ключевой ставки.— “Ъ”) могут опуститься ниже уровня 9% годовых»,— заявил Антон Павлов. По его оценке, до конца первого квартала 2020 года ставки могут достичь 8,5–8,7% годовых.

Предпосылки к этому есть — средняя ставка по ипотеке в сентябре также оказалась на самом низком уровне в этом году. У 30 крупнейших банков она составила 9,63% годовых, упав по сравнению с августом на 0,24 п. п. (при этом с февраля по июль она не опускалась ниже 10% годовых). По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, «процентная ставка по ипотеке в сентябре еще не отреагировала на понижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п.». При этом управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков отмечает, что ипотечные ставки «еще не полностью отыграли удешевление депозитной базы, которое началось в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке».

Еще один рекорд сентября — максимальная средняя сумма ипотечного кредита. У 30 крупнейших банков за месяц она достигла 2,24 млн руб., в то время как в прошлом году доходила только до 2,08 млн руб. По словам главного аналитика «Росбанк Дом» Натальи Ващелюк, увеличение среднего размера ипотечного кредита связано с ростом цен на жилье. «Одновременно с этим показателем растет и средний срок кредита — год назад ипотека выдавалась в среднем на 15 лет, а сейчас на 20 лет, при этом размер ежемесячного платежа фактически не изменился»,— заявила она.

Вместе с тем эксперты уточняют, что на рост цен на жилье влияет эффект от перехода на эскроу-счета. К тому же ставки ниже 10% годовых, по мнению Станислава Волкова, могут заинтересовать «гораздо больше заемщиков с высокими доходами, которые ранее предпочитали копить, а не брать дорогую ипотеку». С ним согласны и аналитики «Дом.РФ», так как «из-за снижения ставок по ипотеке люди при сохранении той же финансовой нагрузки могут позволить себе купить жилье лучшего качества и большей площади». При этом в «Дом.РФ» отметили, что средний размер кредита растет непрерывно с 2015 года.

Стоит отметить, что общий объем ипотечных кредитов, выданных в сентябре всеми банками, хоть и близок к максимальному, но не дотягивает до него даже по результатам этого года. Впрочем, как и количество кредитов. В результате отмечается рост доли 30 крупнейших банков в общем объеме кредитного портфеля — с начала года она выросла с 90% до 94%. Как отметили в ВТБ, тренд на увеличение доли крупнейших банков связан с тем, что они обладают широкой партнерской сетью застройщиков и риэлторов, предлагают наиболее выгодные условия и внедряют цифровые сервисы при обслуживании клиентов. «Играет роль и увеличение влияния крупных банков при кредитовании жилья в новостройках за счет перехода на проектное финансирование и эскроу-счета»,— уверен Антон Павлов.

Максим Буйлов, Вероника Горячева