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Госстройнадзор завершил проверку новой поликлиники в Зеленогорске

Госстройнадзор по Санкт-Петербургу завершил итоговую проверку детской поликлиники ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района». По итогам контрольно-надзорного мероприятия выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Строительство социального объекта велось на основании госконтракта, заключенного между ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» и ООО «Террикон». Новая четырехэтажная поликлиника расположена на Комсомольской улице Зеленогорска. Завершающим этапом ввода ее в эксплуатацию является получение разрешения Госстройнадзора. Соответствующее заявление в надзорное ведомство должно поступить в ближайшее время.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном утвердили перечень соцобъектов для выкупа в собственность города. На эти цели из федерального бюджета в 2019 году было выделено около 10 млрд рублей.

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