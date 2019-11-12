В Смольном утвердили перечень соцобъектов для выкупа в собственность города

На рабочем совещании правительства Санкт-Петербурга утвержден дополнительный перечень социальных объектов, которые до конца текущего года должны быть выкуплены в городскую собственность. Губернатор Александр Беглов дал поручение профильным ведомствам вести мониторинг выполнения застройщиками их обязательств.

В расширенный список внесены два помещения для детской поликлиники в Шушарах, здание детского сада, помещения для МФЦ, а также подростково-молодежного клуба и физкультурно-оздоровительного комплекса в Красносельском районе города.

В Смольном отметили, что все указанные объекты будут выкуплены за счет средств городского и федерального бюджетов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на выкуп соцобъектов у застройщиков Петербургу из федерального бюджета в 2019 году было выделено около 10 млрд рублей.