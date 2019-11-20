Росту не хватило спроса

Участники панельной дискуссии форума «Россия зовет!» поспорили о потенциале роста российского ВВП и о влиянии на него запланированных, но не потраченных госраходов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что запаздывающее освоение бюджетных средств создает нехватку спроса. Первый вице-премьер Антон Силуанов и министр экономики Максим Орешкин с ним не согласились: по их словам, неиспользованные деньги переходят на следующий год и просто «сдвигают» спрос на следующий бюджетный период.
Потенциал роста российской экономики без проведения дополнительных структурных и институциональных реформ ограничен темпами в 1,5% в год, заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«Если говорить о потенциале экономического роста, то я вижу главные вызовы в том, что у нас недостаточно структурные институциональные реформы сегодня проходят»,— сказал он. При этом глава СП отметил, что производительность труда в России в среднем вдвое ниже, чем в ЕС,— и это позволяет говорить о хороших резервах для роста. Нацпроекты, по его словам, имеют позитивные цели, но их масштаб недостаточен для разворота всей экономики.
Напомним, сейчас такой показатель заложен в целевом варианте макропрогноза, тогда как в его базовом варианте он равен 1,7%. Прогноз Центробанка на 2020 год — 1,5–2% роста ВВП.
Отдельно участники форума поспорили о влиянии на рост государственных расходов.
За три года, по его словам, объем неисполненных расходов бюджета вырос втрое: «Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно эти расходы осуществить».
Первый вице-премьер Антон Силуанов подтвердил расчеты СП: «Действительно в прошлом году около 700 млрд руб. не были израсходованы и перенесены на этот год., в этом году неисполненные расходы будут около 1 трлн руб. Да, действительно есть проблемы в управлении». Однако, по его словам, для правительства приоритетом является эффективность расходования средств — и работа над повышением качества исполнения бюджета продолжится.
«Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году»,— заверил первый вице-премьер. Так случилось и в этом году — около 700 млрд руб., не истраченных в 2018 году, были израсходованы в начале 2019-го, пояснил первый вице-премьер. Максим Орешкин также призвал не драматизировать ситуацию: «В итоге разница 200–300 млрд руб. всего на самом деле с точки зрения влияния на совокупный спрос, поэтому никого не надо пугать этим триллионом»,— добавил министр.
В третьем квартале 2019 года рост экономики ускорился фактически вдвое — до 1,7%, оценили в Росстате. Со стороны производства такое ускорение обеспечено разовыми факторами — восстановлением оптовой торговли и богатым ранним урожаем, а со стороны потребления — увеличением запасов. В Минэкономики ожидают такого же роста ВВП и в четвертом квартале, что соответствует текущему годовому прогнозу ведомства в 1,3%. Впрочем, явных причин для улучшения внутреннего спроса в ближайшем будущем не обнаруживается, а дальнейшее его состояние по-прежнему зависит от динамики бюджетных расходов.
просмотров: 181180
просмотров: 142476
просмотров: 73401
просмотров: 56732
просмотров: 49105