Росту не хватило спроса

Участники панельной дискуссии форума «Россия зовет!» поспорили о потенциале роста российского ВВП и о влиянии на него запланированных, но не потраченных госраходов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что запаздывающее освоение бюджетных средств создает нехватку спроса. Первый вице-премьер Антон Силуанов и министр экономики Максим Орешкин с ним не согласились: по их словам, неиспользованные деньги переходят на следующий год и просто «сдвигают» спрос на следующий бюджетный период.

Потенциал роста российской экономики без проведения дополнительных структурных и институциональных реформ ограничен темпами в 1,5% в год, заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Если говорить о потенциале экономического роста, то я вижу главные вызовы в том, что у нас недостаточно структурные институциональные реформы сегодня проходят»,— сказал он. При этом глава СП отметил, что производительность труда в России в среднем вдвое ниже, чем в ЕС,— и это позволяет говорить о хороших резервах для роста. Нацпроекты, по его словам, имеют позитивные цели, но их масштаб недостаточен для разворота всей экономики.

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что его ведомство постарается добиться темпов роста в следующем году на уровне не менее 2%.

Напомним, сейчас такой показатель заложен в целевом варианте макропрогноза, тогда как в его базовом варианте он равен 1,7%. Прогноз Центробанка на 2020 год — 1,5–2% роста ВВП.

Отдельно участники форума поспорили о влиянии на рост государственных расходов.

Объем непотраченных средств федерального бюджета по итогам 2019 года может достигуть 1 трлн руб., сообщил Алексей Кудрин.

За три года, по его словам, объем неисполненных расходов бюджета вырос втрое: «Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно эти расходы осуществить».

Первый вице-премьер Антон Силуанов подтвердил расчеты СП: «Действительно в прошлом году около 700 млрд руб. не были израсходованы и перенесены на этот год., в этом году неисполненные расходы будут около 1 трлн руб. Да, действительно есть проблемы в управлении». Однако, по его словам, для правительства приоритетом является эффективность расходования средств — и работа над повышением качества исполнения бюджета продолжится.

«Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году»,— заверил первый вице-премьер. Так случилось и в этом году — около 700 млрд руб., не истраченных в 2018 году, были израсходованы в начале 2019-го, пояснил первый вице-премьер. Максим Орешкин также призвал не драматизировать ситуацию: «В итоге разница 200–300 млрд руб. всего на самом деле с точки зрения влияния на совокупный спрос, поэтому никого не надо пугать этим триллионом»,— добавил министр.

Отдел экономики