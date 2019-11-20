59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»

В 2019 году 59% новых автомобилей в России были куплены с автоматической коробкой передач, сообщает «Автостат».

В январе-сентябре продажи новых автомобилей с АКПП (с учетом роботизированных коробок передач и вариаторов) составили около 700 тыс. шт. За первые девять месяцев 2018 года доля «автоматов» в общих продажах составляла 59%.

Напомним, в 2019 году, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,4 млн шт., что на 2,4% меньше, чем в январе-октябре 2018 года.