Продажи автомобилей в России в октябре сократились на 5,2%

В октябре 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 5,2%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

За минувший месяц объем российского авторынка составил 152 тыс. автомобилей, что на 8,3 тыс. машин меньше, чем в октябре 2018 года.

«Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 гг, — подчеркнул председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Конечно, это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время».

Общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,4 млн шт., что на 2,4% меньше, чем в январе-октябре 2018 года.