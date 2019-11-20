ИКЕА открыла дистрибьюторский центр прямой доставки в Ленобласти

На территории Ленинградской области начал работу дистрибьюторский центр ИКЕА, который будет обеспечивать прямую доставку заказов покупателям со всего Северо-Западного федерального округа. Планируется, что он будет обслуживать порядка 150 тыс. заказов в год. Площадь центра составляет более 19 тыс. кв. м, вместимость — порядка 20 тыс. куб. м, что равно 18 600 палето-местам.

Как сообщили в компании IKEA, там рассчитывают, что открытие центра позволит оптимизировать логистическую цепочку и сократить время доставки товаров до одного дня, а также завершит создание полной цепочки поставок компании в регионе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на рынке Петербурга заключена крупнейшая в 2019 году сделка по аренде складов. Арендатором объекта, расположенного в логистическом парке «Гориго» (в 2 км от пересечения КАД, Волхонского и Таллинского шоссе — в районе административной границы Петербурга и Ленобласти), стала известная логистическая компания. По данным “Ъ-СПб”, она связана с IKEA, и речь идет именно об открытии центра прямой доставки шведского ритейлера.