В Петербурге заключена самая крупная в 2019 году сделка по аренде складов

Компания Raven Russia сдала в аренду 19 тыс. кв. м в логистическом парке «Гориго» на юге Петербурга. Арендатором стала известная логистическая компания. Консультантом сделки выступило петербургское подразделение Bright Rich | CORFAC International. Как уточнили в компании, на сегодняшний день это самая крупная в Петербурге складская сделка по аренде готовых площадей в 2019 году. Ее стоимость при этом не разглашается.

Логистический парк «Гориго» расположен в 2 км от пересечения КАД, Волхонского и Таллинского шоссе и занимает участок площадью 19 га.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что объем ввода складов в Петербурге летом этого года вырос почти в четыре раза. При этом аналитики считают, что к декабрю объем ввода качественной складской недвижимости в городе составит около 130 тыс. кв. м.