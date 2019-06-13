14 июня, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Феликс Кармазинов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге умер бывший директор Водоканала Феликс Кармазинов

В четверг, 13 июня, в Петербурге скончался бывший директор городского Водоканала, почетный гражданин города Феликс Кармазинов. Об этом со ссылкой на его дочь Янину сообщает «Фонтанка.ру».

Издание уточняет, что в течение нескольких последних лет Феликс Кармазинов боролся с онкологическим заболеванием. За несколько дней до смерти он был госпитализирован в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова.

Смерть Феликса Кармазинова наступила около полудня 13 июня. Ему было 75 лет.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя