«Квадра» модернизирует ТЭЦ в Губкине за 350 млн рублей

Энергетическая компания «Квадра» до конца 2020 планирует вложить в модернизацию ТЭЦ в Губкине Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Евгения Савченко с главой компании Семеном Сазоновым.

По словам господина Сазонова, сейчас на ТЭЦ готовятся к установке новой турбины мощностью 12 МВт. Уже идет модернизация паровой турбины №1. Энергетики смонтировали два маслоохладителя и готовятся приступить к монтажу сетевого подогревателя.

Также господин Сазонов сообщил, что за 2019 год «Квадра» должна в сумме вложить 700 млн руб. в замену изношенных тепловых сетей во всем регионе. Компания уже заменила 14 км трубопроводов в Белгороде, Губкине, Валуйках и Волоконовке.

Сергей Калашников