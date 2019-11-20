В Сокольниках пройдет митинг против закона о домашнем насилии

23 ноября в парке Сокольники в Москве пройдет согласованный митинг «в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей и недопущения принятия закона о семейно-бытовом насилии в России». Акция пройдет с 13:00 до 16:00 на территории Зеленого театра, заявленное количество участников — до 1,5 тыс.

Напомним, дискуссия вокруг домашнего насилия возобновилась в России после того, как в 2017 году вступил в силу закон о декриминализации побоев. В октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные очередной версии проекта о профилактике домашнего насилия. Законопроект предполагает выдачу охранных ордеров, запрещающих агрессорам приближаться к жертвам.

Летом 2019 года в социальных сетях более полумиллиона пользователей подписались под петицией о принятии закона о профилактике семейного насилия и помощи пострадавшим от него.

О том, как решение ЕСПЧ подняло вопрос об изменении законодательства,— в материале “Ъ” «Россия расплатится за домашнее насилие».

Жертва домашнего насилия о своих исках к России в ЕСПЧ — в материале “Ъ” «"Я поняла, что родная страна меня не защитит"».