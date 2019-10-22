Внесенного четыре года ждут

Законопроект о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве, над которым работают как минимум с 2016 года, скорее всего, вновь внесут в Госдуму до конца 2019 года. В понедельник, 21 октября, в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых эксперты сообщили, что «из десяти поданных заявлений о побоях в семье потерпевшие отзывают шесть-восемь», а полицейские регистрируют такие обращения только в 56% случаев. При этом сами представители правоохранительных органов отмечают, что у них нет эффективных механизмов для защиты обратившихся к ним с желобами. Законопроект же предполагает выдачу «охранных ордеров», запрещающих агрессорам приближаться к жертвам.

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей еще до парламентских слушаний напомнили, что «в российском законодательстве остаются пробелы, наличие которых не обеспечивает эффективную защиту лицам, подвергающимся домашнему насилию». Напомним, о возврате к разработке законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия» “Ъ” сообщил 27 декабря 2017 года, при этом реанимировать тогда начали документ, внесенный еще в 2016 году. Продвижением инициативы занялась депутат Оксана Пушкина.

Одним из основных моментов первой версии законопроекта было введение так называемых охранных ордеров — защитных предписаний, выдаваемых правоохранительными органами и судами для защиты пострадавших и их близких.

Такой документ запрещает агрессорам приближаться к своим жертвам. В пояснении к первой редакции законопроекта подчеркивалось: сотрудники полиции фактически не имеют полномочий для воздействия на потенциального преступника, который, например, регулярно угрожает близким. Кроме того, в документе говорилось и о содействии государства в получении временного жилого помещения в ситуации домашнего насилия.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в июле 2019 года (после резонансного случая избиения семилетней девочки в Ингушетии, тогда была арестована тетя ребенка) заявила, что настаивает на «скорейшем принятии законопроекта» против насилия в семье. Она неоднократно отмечала, что в России отсутствует полноценная аналитика по семейно-бытовым преступлениям. На пленарных слушаниях в понедельник было представлено заказанное Госдумой экспертно-аналитическое исследование, которое провели в Санкт-Петербургском госуниверситете. Профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков заявил, что число таких преступлений снижается: в 2015 году их насчитывалось около 50 тыс., в течение четырех лет их количество снизилось почти до 33,4 тыс. Однако эксперт представил и результаты опроса полицейских, согласно которым из десяти поданных заявлений о побоях в семье «отзываются шесть-восемь». Только 56% опрошенных, обращавшихся в правоохранительные органы, сообщили, что их заявления были зарегистрированы: «Остальные "теряются" на этапе от обращения в полицию до регистрации заявления».

Адвокат, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО (оказывает бесплатную юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия) Мари Давтян сообщила, что в год центр получает более 1,2 тыс. обращений от пострадавших: «Соцопросы показывают, что 97% пострадавших, которые обратились в полицию, не получили от полиции помощи… Сегодня полицейским чаще всего просто нечем помочь потерпевшим».

Отметим, что присутствовавший на слушаниях представитель МВД подтвердил тезис об отсутствии у полиции эффективных механизмов реагирования.

В проекте документа, в который в настоящее время готовы внести правки как СПЧ, так и Минтруд и МВД, сейчас присутствуют два вида защитных предписаний: полицейское (предупредительное, на срок до двух месяцев) и судебное (выносится мировым судьей на срок до года). Как отметила в разговоре с “Ъ” госпожа Давтян, основные проблемы законопроекта в настоящее время — это «поиск устраивающих всех определений».

Сейчас законопроект (теперь называется «Об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ») дорабатывают члены сразу трех рабочих групп: Совета федерации, Госдумы и Совета по правам человека при президенте РФ. В Совфеде выражали надежду, что законопроект может быть принят уже в октябре, а занимавший до 21 октября дня пост главы СПЧ Михаил Федотов говорил о необходимости принятия закона «хотя бы в текущем году». При этом, как пояснили представители Минтруда и МВД на пленарных слушаниях в Госдуме в понедельник, оба ведомства должны подготовить рекомендации к законопроекту в срок до 1 ноября 2019 года. Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей в разговоре с “Ъ” затруднилась приблизительно назвать сроки внесения документа в Госдуму, отметив лишь, что «это будет гораздо позже»: «Будем смотреть, будем думать, что там лишнее». Первый замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко отметил, что и реализация закона потребует времени, так как в документе «большое место уделено профилактической работе с точки зрения соцуслуг и соцобслуживания»: «Люди, которые эти услуги будут и должны оказывать, должны откуда-то появиться... Это может быть достаточно длительный процесс».

В проекте рекомендаций по итогам парламентских слушаний предлагается рекомендовать рабочей группе Госдумы учесть правки и предложения, прозвучавшие в том числе и на парламентских слушаниях, и все же «внести законопроект». Участники слушаний просят Минтруд совместно с Минпросвещения и МВД разработать «информационно-методический материал по вопросам профилактики насилия».

Валерия Мишина