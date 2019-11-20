Одного из пострадавших во время стрельбы в колледже Благовещенска выписали из больницы

Несовершеннолетнего студента Амурского колледжа строительства и ЖКХ, который пострадал во время стрельбы 14 ноября, выписали из больницы. В региональном минздраве “Ъ” сообщили, что он находится в удовлетворительном состоянии и переведен на амбулаторное лечение. Еще два человека остаются в больницах

«В Амурской областной детской клинической больнице продолжает лечение 17-летний молодой человек, который недавно был переведен из реанимации в отделение. Он получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести»,— сказали в ведомстве.

Еще один пострадавший находится в Благовещенской городской клинической больнице. Его состояние тяжелое, но с положительной динамикой, утверждает и.о. заместитель главврача по хирургии Петр Иванощук.

«На сегодняшний день осложнений нет, однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать. Он под постоянным наблюдением врачей, проводятся контрольные исследования, в том числе высокотехнологичные»,— заверил медик.

Напомним, 19-летний студент Данил Засорин устроил стрельбу в одной из аудиторий колледжа 14 ноября. Погиб его ровесник. Три человека от 17 до 20 лет получили ранения. Сам студент покончил с собой.

Подробнее о стрельбе в колледже в Благовещенске читайте в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».

Майя Зорина, Благовещенск