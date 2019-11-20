Йеменские хуситы отпустили захваченные три судна

Йеменские хуситы отпустили три судна, которые они захватили 18 ноября, сообщает МИД Южной Кореи. На борту находилось 16 моряков, среди которых два гражданина Южной Кореи.

Всех моряков отпустили спустя 45 часов после задержания. Они не пострадали и находятся в безопасности, передает ТАСС заявление МИДа.

Транспортные средства после задержания отправили в йеменский порт Салиф. Саудовская Аравия заявила, что хуситы задержали судно, которое буксировало южнокорейскую буровую установку.

Напомним, в сентябре хуситы взяли ответственность за атаку на два саудовских НПЗ при помощи беспилотников.

Подробнее об атаке беспилотниками — в материале “Ъ” «Тактика выжженной нефти».