Йеменские хуситы задержали три судна в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы задержали три судна в Красном море, одно из них принадлежит Саудовской Аравии. Суда отправлены в йеменский порт Салиф. Кому принадлежат два из них, не указывается.

В коалиции под руководством Саудовской Аравии заявили, что хуситы захватили судно, буксирующее южнокорейскую буровую установку. Представитель хуситов сообщил Reuters, что в Красном море было захвачено «подозрительное судно» и что с экипажем обращаются хорошо.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Арабская коалиция и «Ансар Аллах» регулярно обмениваются авиаударами. В середине сентября хуситы взяли ответственность за атаку на два саудовских НПЗ при помощи десяти беспилотников.

О последствиях атаки читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».