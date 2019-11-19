Первые 100 тысяч электронных паспортов будут изготовлены в первом полугодии 2020 года

Правительство России планирует изготовить первую партию электронных паспортов в начале 2020 года, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Проект будет реализован в двух формах. Это пластиковая карта с российским чипом — мы завершили сертификацию, первые 100 тыс. изделий будут в первой половине года изготовлены и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется. Это тоже потребует модернизации ИТ-инфраструктуры, прежде всего в Министерстве внутренних дел. Я готов отдельно доложить по этому вопросу»,— сказал господин Акимов.

Кроме того, вице-премьер попросил главу государства провести конкурс на лучший дизайн электронного паспорта. «Все-таки паспорт гражданина — это, в общем, тоже один из символов государства, провести общенациональный конкурс в первой половине года, чтобы выбрать дизайн, чтобы это было современное решение, красивое, и оно было людьми поддержано»,— сказал он.

В ходе встречи господин Акимов также рассказал о сервисах маркировки товаров и оформления европротокола онлайн. «Мы запустили в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформление европротокола онлайн, у нас 53 тыс. скачиваний приложения. Еще один крупный проект, который мы тоже запустили, по маркировке табака, лекарственных средств, многих других групп, там 80 тыс. скачиваний»,— сообщил он. Заместитель генерального директора оператора маркировки Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов рассказал ТАСС, что количество сканирований маркированных товаров за все время уже превысило 1,1 млн раз.

Напомним, с 2020 года россиянам начнут выдавать электронные паспорта на добровольной основе, они будут представлять собой пластиковую карту с чипом. Также граждане смогут пользоваться мобильным приложением. Выдача бумажных паспортов полностью прекратится в 2022-ом.

О новых документах читайте в материале “Ъ” «Электронные паспорта выдадут досрочно».