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Курск-молоко

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Коммерсантъ (Воронеж) от

Управляет заводом по производству сыра в Рыльске Курской области. По собственным данным, компания в сутки перерабатывает около 200 т молока и производит 16 т сыра под брендами «Король Артур», «Сметанковый», «Сливочный», «Охотничий», «Ольдермани» и «Качиотто», плавленые сыры. Завод — крупнейший российский актив группы Milkiland (головное юрлицо — нидерландское Milkiland N.V.), подконтрольной украинским и казахским инвесторам (39,8% у украинца Анатолия Юркевича, 5% — у его соотечественника Вячеслава Рекова, 33,7% — у Ольги Юркевич из Казахстана, остальное — free float; акции обращаются на Варшавской фондовой бирже). Активы группы сосредоточены в Восточной Европе. По данным Kartoteka.ru, ООО «Курск-молоко» зарегистрировано в 2013 году в Рыльске Курской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 99% принадлежит ООО «Милкиленд.ру», 1% — Евгению Трофимчуку. По итогам 2018 года выручка компании составила 1,29 млрд руб., чистая прибыль — 14,8 млн руб.

Молочные братья ответят друг за друга

Ведущему молокоперерабатывающему предприятию Курской области ООО «Курск-молоко» (структура украинской группы Milkiland) не удалось избежать ответственности по долгам Останкинского молочного комбината (ОМК, также структура Milkiland) перед банком «Возрождение».

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