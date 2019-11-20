Молочные братья ответят друг за друга

Ведущему молокоперерабатывающему предприятию Курской области ООО «Курск-молоко» (структура украинской группы Milkiland) не удалось избежать ответственности по долгам Останкинского молочного комбината (ОМК, также структура Milkiland) перед банком «Возрождение». Именно поручительство на 300 млн руб. по обязательствам ОМК привело к введению в курской компании процедуры наблюдения. В «Курск-молоке» ранее отмечали, что рассчитывают на погашение долга за счет продажи активов ОМК. В случае если компания будет оспаривать решение арбитражного суда Курской области о признании действительным договора поручительства, шансы успешного обжалования будут невысоки, считают эксперты.

Арбитражный суд Курской области отказал ИП Сергею Шимову в удовлетворении иска к банку «Возрождение» и «Курск-молоку», кредитором которого является господин Шимов. В исковом заявлении он пытался признать недействительным договор поручительства, заключенный в марте 2017 года. Третьим лицом по этому делу является ОМК, в апреле 2017-го признанный банкротом.

Речь идет о принципиально важном для «Курск-молока» договоре поручительства, который привел к введению в компании процедуры наблюдения. Причиной начала банкротной процедуры стали требования «Возрождения» в 102 млн руб. Изначально сумма требований к поручителю по кредиту ОМК превышала 248 млн руб., но по мере продажи имущества ОМК она снизилась. В «Курск-молоке» подчеркивали, что не планируют выплачивать долги, пока не завершено банкротство ОМК, хотя и способны это сделать без ущерба для производства. Там рассчитывают на дальнейшее снижение долга по поручительству или его полное исчезновение по мере продажи имущества ОМК. При этом введение процедуры наблюдения на производственном процессе «Курск-молока» не сказалось, утверждал собеседник „Ъ“ в компании.

Заявление господина Шимова арбитражный суд рассматривал параллельно с заявлением о банкротстве «Курск-молока», поданным банком «Возрождение» в апреле 2019-го. «Курск-молоко» поддержало требования предпринимателя. В ходе этого процесса суд по просьбе господина Шимова назначил экспертизу, которая должна была установить, могло ли «Курск-молоко» по состоянию на 31 декабря 2016 года исполнить договор поручительства перед ОМК на 300 млн руб. при наличии своего кредита в Промсвязьбанке на сумму 135 млн руб. Господин Шимов настаивал, что поручитель не мог обеспечить своими активами обязательства ОМК.

Согласно материалам суда, господин Шимов является кредитором «Курск-молока» с суммой требований свыше 2,5 млн руб. Долг господину Шимову уступил гендиректор «Курск-молока» Евгений Трофимчук. Задолженность предприятия перед господином Трофимчуком возникла, когда он еще не был его гендиректором. Причины ее возникновения в деле отсутствуют. Договор цессии был заключен в марте 2019 года. Господин Шимов полагает, что заключение договора поручительства является злоупотреблением правом со стороны банка, «необоснованно увеличивает кредиторскую задолженность» «Курск-молока» и дает банку возможность предъявления требований к поручителю «в целях максимального удовлетворения только своих требований». Договор поручительства, по мнению господина Шимова, привел к невозможности «Курск-молока» выплатить предпринимателю задолженность.

В «Возрождении», напротив, полагают, что «Курск-молоко» могло выплатить долг бизнесмену и при наличии действующего договора поручительства. При этом господин Трофимчук не обращался за исполнительным листом для взыскания долга, что, по мнению банка, «свидетельствует о создании бенефициаром искусственного оборота денежных средств и об отсутствии реального намерения взыскать денежные средства». Представители «Курск-молока» в ходе разбирательства отметили, что у компании недостаточно имущества для немедленного расчета со всеми кредиторами в рамках банкротства. На момент заключения спорного договора поручительства долги компании составляли 375,6 млн руб., а материальные ресурсы для исполнения обязательств ОМК отсутствовали, подчеркнули в «Курск-молоке». В связи с этим курская компания также попросила суд считать заключение договора поручительства злоупотреблением правом.

Привлеченные по просьбе господина Шимова эксперты пришли к выводу, что «Курск-молоко» на момент заключения договора было платежеспособной компанией, но самостоятельно не могло исполнить договор поручительства. Зато, по мнению экспертов, этот договор мог быть исполнен с учетом частичного погашения требований банка со стороны ОМК и продажи имущества, находящегося в залоге. С учетом этих обстоятельств суд отказал в признании договора поручительства недействительным.

Партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников отмечает, что обычно сделки поручительства и залога не предусматривают встречного исполнения со стороны кредитора в пользу предоставившего обеспечение лица. «Верховный суд РФ неоднократно указывал, что получение поручительства от компании, входящей в одну группу лиц с заемщиком, с точки зрения нормального гражданского оборота является стандартной практикой, и потому указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует о наличии признаков недобросовестности в поведении банка даже в ситуации, когда поручитель испытывает финансовые сложности», — отметил господин Красников. Пока неясно, будет ли господин Шимов оспаривать решение арбитражного суда Курской области, но если будет, то шансы на отмену судебного акта в судах вышестоящих инстанций невысоки, считает эксперт.

С ним согласна и руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург: «В обстоятельствах, изложенных в решении, оснований для признания договора недействительным, на мой взгляд, не усматривается. Скорее всего, в случае обжалования решение будет оставлено в силе судом апелляционной инстанции».

Между тем «Возрождение» может перестать контролировать банкротство «Курск-молока». В арбитражный суд Курской области поступило уже два заявления о включении крупной задолженности в реестр требований «Курск-молока» — от московского ООО «Финанс Гарант Сервис» (78,8 млн руб.) и от головного ООО «Милкиленд Ру» (69,39 млн руб.). Эти требования суд может рассмотреть в конце ноября. Вступить в дело о банкротстве намерен и Сергей Шимов. В то же время «Курск-молоко» пытается взыскать с «Милкиленд Ру» 111 млн руб.

Олег Мухин