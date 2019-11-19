«Внутри футбольных сборных штрафы небольшие»

В Сети появился документ со штрафами для игроков российской сборной по футболу. Речь идет о взысканиях за нарушение дисциплины. Все суммы указаны в евро. Самые крупные — по €3 тыс. — за разглашение закрытой информации, нарушение контракта, красную карточку на поле и агрессивное поведение. Отказ подчиниться тренеру обойдется футболисту в €1,5 тыс. Такой же штраф положен за нарушение «норм морали и нравственности». Правда, что скрывается за этой формулировкой, из документа непонятно. Официального подтверждения, как и опровержения этой информации пока не было. Представители Российского футбольного союза оказались недоступны для комментариев. Ведущий Максим Митченков обсудил ситуацию со спротивным обозревателем “Ъ FM” Владимиром Осиповым.

— Я не уверен, насколько это официально, и действительно ли этот документ реальный, а не фейковый, но я предполагаю, что футболистов штрафуют, в том числе и игроков российских сборной, за те или иные правонарушения. Это вполне нормальная практика, во всех клубах она присутствует. Например, в мадридском «Реале» за опоздание на пять минут любой футболист должен заплатить €250. Когда Фрэнк Лэмпард пришел в «Челси», он ввел вообще драконовские штрафы: если, допустим, футболист опаздывает на тренировку, то он должен заплатить 20 тыс. фунтов стерлингов — представляете, какая сумма. А если он сообщает о болезни перед выходными или за полтора часа до начала тренировки, это стоит €10 тыс.

Юрий Белоус, президент группы компаний «Футбол Маркет»: «Это действительно помогает мотивировать футболистов в достижении тех задач, которые ставит клуб, за счет укрепления дисциплины. Если есть система премиальных, то такой же системой мотивации являются и штрафные санкции. Это есть во всех клубах, все это в договоре прописано. Хотя для игрока, который попадает в сборную, самая главная мотивация — быть в основном составе».

Надо четко разделять: есть штрафы, которые накладывает клуб или сборная, а есть те, которые накладывает FIFA или UEFA, международные организации. Внутри сборных штрафы небольшие. Например, контракт Артема Дзюбы в «Зените» — €3,6 млн в год. Я думаю, что если он опоздает или что-то нарушит, заплатит €1,5-3 тыс., он просто этого не заметит в финансовом плане абсолютно точно.

— Кто утверждает подобные штрафы и кто следит за их исполнением?

— Мне кажется, никакой документации на этот счет нет. Здесь такая абсолютно «пацанская» история, то есть договорились — оштрафовали — заплатили. Нет никакой ведомости, в которой надо расписаться, и так далее. Но все эти €150-300, €1,5-3 тыс. — это все несерьезно. Знаете, какой вообще самый большой штраф в истории футбола? Рекордсменом считается Адриан Муту, который, правда, не заплатил, но его выгнали из команды и приговорили к взысканию за употребление наркотических веществ — внимание — на €17 млн.

Кстати, Дмитрий Тарасов, который играл в «Локомотиве», вошел в топ-5 игроков, которые заплатили в своей жизни самые большие штрафы. В свое время после встречи с турецким «Фенербахче» он предстал перед болельщиками в футболке в изображением Владимира Путина и с надписью «Самый вежливый президент». А тогда у нас были большие неприятности с Турцией, которая сбила российский самолет. Так вот, Тарасова за эту, казалось бы, в общем безобидную выходку приговорили к штрафу в €300 тыс. — это четвертое место во всей иерархии футбольных штрафов.