«Показать достойный уровень футбола это не помогает»

Александр Самедов, один из самых ярких полузащитников последних 15 лет, объявил о завершении футбольной карьеры. Самедов играл в трех ведущих российских клубах: «Спартаке», «Локомотиве» и московском «Динамо». По словам полузащитника, в последнем он получал самые высокие премиальные. За одну победу над топ-клубом игрок «Динамо» мог получить €40 тыс. В том, какие зарплаты и премиальные получают футболисты сейчас, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В те времена, когда Александр Самедов играл за «Динамо» — с 2010 по 2012 год — зарплаты футболистов были темой №1. Высокие гонорары и бюджеты клубов обсуждались в прессе достаточно часто, особенно когда футбольная сборная тех лет терпела очередное поражение. Сейчас, после того как сборная страны достойна выступила на чемпионате мира, о зарплатах российских игроков вспоминают не так часто, да и выплаты стали меньше, рассказал “Ъ FM” футбольный эксперт Константин Клещев: «Футбол сейчас живет так, как и вся страна, то есть особо не шикует, за исключением, может быть, нескольких команд, которые представляют естественные монополии. Зарплаты, особенно в провинциальных клубах, упали кратно. И сегодня, если игрок получает, скажем, миллион рублей в месяц, то это считается совсем неплохой суммой даже для премьер-лиги».

Это действительно так. Например, в футбольном клубе «Тамбов», который недавно обыграл «Спартак», средняя зарплата — 250 тыс. руб. в месяц, а миллион не получает никто. Но высокие зарплаты в премьер-лиге по-прежнему есть: Артем Дзюба получает в «Зените» €3,6 млн в год, вратарь Игорь Акинфиев в ЦСКА — около €2,5 млн. Но даже топ-команды сейчас не бросают деньги на ветер, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Команды первой пятерки хотят играть в еврокубках, а там совсем другое прохождение лицензирования и совсем другая история с финансовым фейр-плей. Поэтому я думаю, что они, прежде чем потратить какие-то стоп-деньги, даже если вдруг у какого-то клуба типа “Зенита” и “Газпрома” чуть ли не безлимитный бюджет, очень сильно задумаются на эту тему».

Получается, попытка «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома за €45 млн и положить ему зарплату в €6,5 млн в год — взвешенное решение. Хотя «Зенит», по понятным причинам, может себе позволить любую покупку. И финансовый фейр-плей, при котором клуб должен тратить не больше, чем зарабатывает, для «Зенита» не помеха, ведь председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не раз заверял нас, что это прибыльный проект:

«Действительно, финансовая составляющая по доходам такова, что клуб абсолютно спокойно может существовать и развиваться и без “Газпрома”. Клуб в текущий период времени имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный».

Так что при общем снижении зарплат футболистов в РПЛ, есть команды, в которых игрокам продолжают платить запредельные деньги. К сожалению, показать достойный уровень футбола в Лиге чемпионов или даже в Лиге Европы нашим клубам это не помогает.