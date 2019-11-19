Минтранс: правительство перенесло выплаты авиакомпаниям за рост цен на керосин на 2020 год

Правительство России перенесло выплаты компенсаций за подорожавший в 2018 году керосин на 2020 год, заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик. Также рассматривается вопрос о выплатах компенсаций частями, указал замминистра.

«Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать (выплаты. — “Ъ”) в этом году. Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год»,— цитирует господина Юрчика ТАСС.

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября выделить из резервного фонда средства на компенсацию расходов авиакомпаний, возникших в результате роста цен на авиакеросин в 2018 году. 19 ноября на встрече с главой государства вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что правительство работает над исполнением поручения и будет добиваться компенсаций для перевозчиков.

Подробнее о компенсациях — в материале “Ъ” «Авиакомпаниям раскроют резервы».