Защита Хотина

История банка «Югра» и его бенефициара Алексея Хотина даже спустя более чем два года после отзыва лицензии преподносит все новые сюрпризы. Летом 2017 года АСВ выплатило рекордный объем средств по страховому случаю — около 160 млрд руб. При этом у банка осталось 33 тыс. «превышенцев» (вкладчиков со счетами свыше 1,4 млн руб., покрываемых страховкой АСВ), а задолженность перед ними составила 16 млрд руб.

В апреле Алексей Хотин был арестован в связи с банкротством «Югры», но почти сразу отправлен под домашний арест (см. “Ъ” от 20 апреля). Оказавшись дома, экс-банкир развил бурную деятельность — появилась компания «Комплексные инвестиции», которая принялась скупать права требования к банку «Югра» по вкладам у состоятельных вкладчиков (см. “Ъ” от 20 мая) с обязательством погасить задолженность.

К середине ноября объем заключенных договоров на выкуп прав превысил 4 млрд руб. (25% от суммы общего долга). При этом, по оценке самих «превышенцев», уже выплачено 4,5% от суммы заключенных договоров (181,2 млн руб.), а перед более чем 1,4 тыс. наиболее мелких из состоятельных вкладчиков долг был погашен полностью. В то же время статистика АСВ свидетельствует, что за время конкурсного производства кредиторам первой очереди (в которую входят вкладчики) было выплачено лишь 3,56% задолженности. В итоге вкладчики уверились в эффективности «Комплексных инвестиций», и число договоров уступки прав требований с компанией резко возросло.

Но вот беда, «условиями долгосрочности существования этого проекта являются сроки содержания под домашним арестом Алексея Хотина» и «принятия политического решения в отношении собственников банка», не скрывают в компании. Мера пресечения с содержанием под домашним арестом для господина Хотина действует до 18 декабря 2019 года. Предельный срок домашнего ареста в его случае (ст. 107 УПК РФ) составляет 12 месяцев, то есть до апреля 2020 года. Если бывший бенефициар «Югры» попадет в СИЗО, то новых выплат от «Комплексных инвестиций» вкладчикам-«превышенцам» больше не видать.

И вкладчики решили пойти ва-банк. Через депутатов они обратились в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с предложением амнистировать Алексея Хотина в честь 75-летия Великой Победы. Более того, они получили 8 ноября обнадеживающий ответ. Мол, проект в стадии разработки, попадет ли господин Хотин под амнистию, пока не ясно, но и исключать этого нельзя.

Вкладчики верят, что если Алексея Хотина отпустят, то он их не бросит. Впрочем, рассрочка выплат по зависшим вкладам растянута на три с половиной года. И кто в случае освобождения будет праздновать победу, говорить пока рано.