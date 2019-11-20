Застройщики расселяют нацпроект

На фоне перехода на проектное финансирование застройщикам не удается достичь заложенных год назад в нацпроекте «Жилье и городская среда» объемов жилищного строительства. В правительстве уже не видят возможностей нагнать показатели, так что вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить прогнозируемый объем ввода жилья на ближайшие три года на уровне 2018 года — 75,7 млн кв. м. Но эксперты отмечают, что в текущих условиях даже стабилизация может оказаться непосильной и потребует господдержки застройщиков, а шансы достижения президентской цели ввести 120 млн кв. м жилья в 2024 году тем более невелики.

Вице-премьер Виталий Мутко подготовил предложение президенту Владимиру Путину существенно сократить заявленный в нацпроекте «Жилье и городская среда» объем жилищного строительства на 2019–2021 годы. Проект доклада господина Мутко есть у “Ъ”. Он хочет на этот период заморозить показатель на уровне 75,7 млн кв. м. Текущая версия нацпроекта предусматривает увеличение объема ввода в 2019 году до 88 млн кв. м, годом позже — до 98 млн кв. м, а в 2021 году построить 94 млн кв. м жилья. Таким образом, новые показатели могут оказаться ниже первоначальных на 13,9%, 22,75% и 19,5% соответственно.

По словам представителя Виталия Мутко, корректировку обсуждали на заседании последнего проектного комитета по нацпроекту, но «конкретное решение пока не сформулировано».

На объем жилищного строительства на уровне 75,7 млн кв. м отрасли удалось выйти в 2018 году. Показатель оказался почти на 12% хуже закрепленного в нацпроекте, что дало повод к дискуссии о необходимости скорректировать ожидания. Исходно об этом заговорил Минстрой (см. “Ъ” от 18 декабря 2018 года). Господин Мутко в проекте своего доклада обосновывает необходимость изменений низкими темпами роста ВВП — на 1,3% в 2019 году против ранее планируемых 2,2%. Второй фактор — высокие ипотечные ставки. Ожидается, что их среднее значение в этом году достигнет 10,1%, тогда как в нацпроекте оно заложено на уровне 8,9%. Дополнительно на объемы жилищного строительства, по мнению господина Мутко, серьезно повлияло реформирование отрасли в рамках перехода с 1 июля этого года на проектное финансирование.

Нацпроект «Жилье и городская среда» на 2019–2024 годы был утвержден осенью 2018 года. Его ключевая цель — выход на строительство 120 млн кв. м жилья в год. Эту задачу в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин исходно сформулировал в прошлом марте. Согласно расчетам президента, это позволит 5 млн семей ежегодно получать новое жилье.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко ожидает, что по итогам 2019 года объем жилищного строительства вырастет на 5–7% год к году. Но уже в 2020 году начнет ощущаться эффект вымывания проектов, строительство которых начато до перехода на проектное финансирование, предупреждает он. По мнению господина Алексеенко, хорошим показателем для 2020 года станет 75,8 млн кв. м, но более реальной он называет цифру 73–74 млн кв. м. Попытка стабилизации объемов строительства может привести к принудительному форсированию темпов, опасается эксперт.

Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая предполагает, что достижение целей господина Мутко возможно только при оказании региональным застройщикам прямой поддержки в рамках перехода к проектному финансированию: основная проблема регионов сейчас — нехватка дешевых заемных средств.

Исходная цель — ввод 120 млн кв. м жилья в 2024 году — сейчас кажется господину Алексеенко сомнительной. По его оценкам, для этого портфель объектов, находящихся в стадии строительства, в 2022 году должен вырасти с текущего уровня на 30–35%, до 150–155 млн кв. м. То есть число регионов, где в стадии строительства находится более 0,5 кв. м жилья на человека, за полтора года должно увеличиться как минимум с 34 до 47, подсчитал он. К возврату цели 120 млн кв. м не может быть и речи, соглашается Мария Литинецкая: при текущих темпах более реальным видится показатель 90 млн кв. м жилья в год.

Александра Мерцалова