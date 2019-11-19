Водительские медсправки станут электронными

На смену бумажным медсправкам придут электронные. Все данные о здоровье водителей Госавтоинспекция получит через базу данных Минздрава. Это следует из законопроекта МВД. Медицинские организации обяжут сообщать, если у водителя ухудшилось здоровье и ему больше нельзя за руль — в таком случае ранее выданные справки и водительские права будут аннулироваться. Новая система заработает в 2022 году. Стоимость самого освидетельствования существенно вырастет в конце этой недели: вводится новый обязательный анализ на алкоголизм.

МВД опубликовало на regulation.gov.ru проект изменений в законы «О безопасности дорожного движения», «Об охране здоровья граждан», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Документ, по данным “Ъ”, согласован с Минздравом. Обследования, напомним, обязаны проходить кандидаты в водители, а также граждане, меняющие права по истечении срока действия документа раз в 10 лет.

Согласно законопроекту, справка станет электронным документом, который будут визировать усиленной электронной подписью, но по желанию гражданин сможет получить бумажный вариант документа (например, для предъявления работодателю).

Все медицинские организации (как государственные, так и частные) будут обязаны передавать данные о выданных заключениях и аннулировании справок в информационную систему Минздрава. Аннулирование справок будет основанием для прекращения действия прав.

Сейчас, напомним, только прокуратуры могут прекращать действие удостоверений через суды на основании того, что у водителя есть противопоказания к вождению. У ГИБДД таких прав сегодня нет.

Если на очередном медосмотре или на осмотре в поликлинике у гражданина выявляется заболевание, не совместимое с вождением, то его направят на «внеочередное освидетельствование». Пройти его нужно будет в течение месяца. Если гражданин этого не сделает, то электронная справка будет аннулирована, если заболевание подтверждается — тоже. Все детали процедур и информационного обмена будут описаны в постановлении правительства России. Закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.

Наладить информационный обмен с Минздравом Госавтоинспекция пыталась с 2010 года, но медицинское ведомство долго сопротивлялось, утверждая, что законодательство запрещает раскрывать врачебную тайну.

МВД вносило несколько законопроектов для решения проблемы, но безуспешно. ГИБДД персональных данных не требовала — нужно было только подтверждение того, что конкретный гражданин может сесть за руль. В течение последних трех лет ГИБДД на основании судебных решений аннулировала более 36 тыс. водительских удостоверений (11,4 тыс. — в 2017 году, 12,8 тыс.— в 2018 году и 11, 7 тыс. — по итогам 9 месяцев 2019 года).

Текущая ситуация, отмечают в Госавтоинспекции, «создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения». «Существующая система не позволяет в 100 % случаях обеспечить исключение допуска к управлению транспортными средствами водителей, приобретших заболевания, являющиеся медицинскими противопоказаниями,— объясняют в ведомстве. — Имеют место быть многочисленные факты наличия у водителей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, документов на управление транспортными средствами».

Ситуация сдвинулась с мертвой точки после совещания у премьера Дмитрия Медведева 15 октября 2019 года. Тогда глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с Минздравом, наконец, удалось договориться. Глава медицинского ведомства Вероника Скворцова говорила, что обмен данными будет происходить через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), данные в которую будут обязаны передавать государственные и частные клиники. Обязанность эта закреплена в приказе, который начнет действовать с 1 января 2020 года. Освидетельствование сегодня имеют право проводить 6 тыс. организаций, включая 3,38 тыс. государственных и 2,62 тыс. частных. 60% государственных и муниципальных медорганизаций уже направляют документы в ЕГИСЗ, заявляла госпожа Скворцова.

«В целом, идея правильная, но черт, как обычно, кроется в деталях,— говорит завкафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета нарколог Владимир Менделевич. — Если в этих электронных медсправках будут данные лишь о том, что водитель годен или не годен, то этот вариант приемлемый. Но если ГИБДД будет получать сведения о диагнозах без согласия человека, то это неправильно. Возникает риск, что эта информация может быть использовала некорректно и против человека».

«Идея совершенно правильная и необходимая,— комментирует инициативу президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.— Еще в 2013 году, когда мы были по приглашению МВД Грузии в крупном экзаменационном центре в Телави, нам продемонстрировали наличие всех необходимых баз в системе, в том числе и медицинских противопоказаний, что позволяло без дополнительного прохождения врачей, медкомиссии, прямо на месте в течение нескольких минут проверить и допустить человека до экзаменов». Но создание информационной системы на 100% проблему с недопуском за руль больных граждан не решит, отмечает госпожа Зайцева.

Отменить ранее выданную медсправку Минздраву будет непросто, считает президент «Лиги защиты пациентов», член экспертного совета при Правительстве России Александр Саверский. «Ведь документ выдавался медорганизацией на законных основаниях, а значит в теории гражданин может предъявить претензии, почему справка признана впоследствии недействителенной,— считает господин Саверский. — Необходимо создавать некий третейский суд при Минздраве, которые будет разрешать подобные конфликтные ситуации, когда одна организации считает, что водителя допускать за руль можно, а другая нет».

«Нужно параллельно обсуждать и решать проблему регулярной и обязательной диспансеризации,— говорит эксперт.— Процедура медосвидетельствования в так называемых водительских комиссиях, конечно, не выявит 100% противопоказаний».

Сама процедура освидетельствования и выдачи медсправок изменится в самое ближайшее время. 22 ноября вступают в силу изменения в приказ Минздрава 344н. “Ъ” ранее рассказывал об этом документе. Граждане обязаны будут проходить новый вид теста — на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер. Стоимость получения медсправок, скорее всего, существенно вырастет. Региональные СМИ сообщают о 13-кратном росте цены справки в Рыбинске в (до 4,8 тыс. руб.) и в Челябинске (до 5 тыс. руб.).

Иван Буранов