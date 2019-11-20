Оператор Wi-Fi подключился к видеонаблюдению

Московская мэрия провела закупку серверов для вычислительных ресурсов создающейся в столице системы распознавания лиц по картинкам с видеокамер. Контракт на 1,15 млрд руб. выиграла компания «МаксимаТелеком», основной бизнес которой — системы Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга. Вопрос точности распознавания пока остается открытым, предупреждают эксперты.

Поставщиком серверов для обеспечения вычислительных ресурсов системы видеоаналитики, которая создается правительством Москвы, станет компания «МаксимаТелеком», следует из информации на портале госзакупок. О том, что АО «Электронная Москва» объявило конкурс на поставку серверов, устройств обработки данных и компьютеров, оснащенных графическими ускорителями американского производителя Nvidia, на 1,2 млрд руб., “Ъ” сообщал 8 ноября. Согласно техническому заданию, общая емкость закупаемого оборудования составит около 9 петабайт. «МаксимаТелеком» предложила исполнить контракт за 1,15 млрд руб. Другие участники конкурса — системный интегратор Tegrus (входит в группу Merlion) и разработчик систем хранения данных НПО Baum — предлагали исполнить контракт за 1,17 млрд руб. и 1,16 млрд руб. соответственно.

О том, что столичные власти намерены провести конкурс на создание системы распознавания лиц на базе видеокамер наблюдения в Москве, заявлял в мае 2019 года мэр Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина. Функция тестировалась в Москве с 2017 года на 1,5 тыс. камер. Эксперимент был признан успешным: МВД с ее помощью удалось задержать 200 преступников. Сейчас система видеонаблюдения в Москве насчитывает более 175 тыс. камер, сообщали ранее в департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы. «Одна из задач системы — обеспечение безопасности горожан. Уже сейчас она помогает расследовать порядка 70% правонарушений»,— сообщили в пресс-службе ДИТ. В числе задач также отслеживание транспортных потоков, контроль за уборкой города, благоустройством, освещением, размещением рекламных конструкций и строительством социальных объектов. Ранее источники “Ъ” сообщали, что в первую очередь к системе видеоаналитики подключат общественный транспорт, видеокамеры метрополитена и вокзалов.

Сергей Собянин, мэр Москвы, 30 мая Система видеораспознавания, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве, будет одной из крупнейших в мире, соперничая, может быть, только с китайскими системами

«МаксимаТелеком» известна прежде всего как оператор сетей Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга, а также «Аэроэкспрессах» и пригородных электричках Подмосковья. Ее мажоритарные акционеры — Сергей Асланян и Алеко Крихели. «Участие в крупном проекте цифровизации городского пространства — логичный этап в развитии нашего бизнеса»,— заявил “Ъ” гендиректор компании Борис Вольпе. Основной задачей «МаксимаТелеком» по итогам конкурса будет установка оборудования и интеграция его в текущую систему городского видеонаблюдения, сама компания не получит к ней доступ, уточняет ее представитель. Для компании выход на перспективный рынок видеонаблюдения — возможность найти новые источники дохода и диверсифицировать бизнес, считает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. «Очевидно, что рынок публичного Wi-Fi в двух городах имеет ограниченные ресурсы для роста»,— констатирует он.

В бюджете Москвы на 2019 год на городскую систему видеонаблюдения выделено 7,5 млрд руб., еще 6 млрд руб. заложено на общегородские центры обработки данных (ЦОД). В таком ЦОД и будет размещено закупаемое оборудование, уточняют в ДИТ. На сайте АО «Электронная Москва» указаны адреса двух таких объектов в Москве: ЦОД «Нагорная» и ЦОД «Нижегородский». Их общая мощность составляет 7,8 МВт, а емкость рассчитана на 373 стойки. По оценке гендиректора сети дата-центров 3data Ильи Халы, закупаемое оборудование потребует 30–50 стандартных серверных стоек.

Даже с учетом серьезных инвестиций выстроить высокоточную систему видеонаблюдения в Москве будет нелегко, предупреждает руководитель группы машинного обучения «Инфосистемы Джет» Николай Князев. «Распознать одного человека, который прямо смотрит на близко стоящую камеру, довольно просто, и тут качество всех систем далеко за 99%. Однако в толпе появляется большое количество людей, у которых лицо скрыто, закрыты глаза, длинные волосы, загораживающие лицо»,— поясняет эксперт, добавляя, что как будет работать система в таких условиях — пока неизвестно.

Юлия Тишина