Распознание — сила

Структуры столичной мэрии объявили тендер на поставку техники для городской «системы видеоаналитики» на 1,2 млрд руб. Ранее в руководстве МВД РФ обещали, что к системе распознавания лиц в Москве подключат все 175 тыс. городских видеокамер. Для работы с картинкой заказано более 250 серверов и система хранения данных емкостью около 9 петабайт. Эксперты считают конкурс первым в цепочке закупок новой техники, говоря, что к системе подключат камеры на светофорах и в общественном транспорте, а власти смогут распознавать лица граждан, однажды попавших в поле зрения техники, в режиме реального времени.

Конкурс на поставку оборудования «для обеспечения вычислительных ресурсов» городской системы видеоаналитики объявило АО «Электронная Москва» (принадлежит столичным властям). В техническом задании фигурируют, например, 258 мощных серверов, в том числе 90 устройств обработки баз данных. Кроме того, заказано 105 компьютеров, каждый из которых оснащен 16 графическими ускорителями Nvidia Tesla T4 (обеспечивают производительность в 8 терафлопс, равную мощности 30–40 топовых «бытовых» процессоров). В заявке упоминается и хранилище данных, объединяющее более 1,3 тыс. дисков (на 6–10 терабайт каждый); емкость массива — почти 9 петабайт. Цена контракта составляет 1,2 млрд руб. Заявки на участие принимаются до 11 ноября.

В мае 2019 года столичный мэр Сергей Собянин на совещании у Владимира Путина рассказал, что власти объявят конкурс на создание системы распознавания лиц на базе видеокамер наблюдения в Москве. Сейчас к ней подключено 175 тыс. устройств (в подъездах, во дворах и на улицах). В апреле 2019 года в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) сообщали, что 89% камер в столице были обновлены и способны передавать HD-картинку.

О том, что вскоре все камеры в городе оснастят функцией распознавания лиц, в октябре 2019 года заявлял и глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Функция тестировалась с 2017 года на 1,5 тыс. камер. Эксперимент был признан успешным: МВД с помощью системы удалось задержать 200 преступников.

В ДИТе ограничились комментарием для “Ъ”, что «усовершенствование технической инфраструктуры поспособствует еще более эффективному решению городских задач», в их числе были названы как «контроль за уборкой города и благоустройством», так и обеспечение безопасности горожан. «Уже сейчас система помогает расследовать около 70% правонарушений»,— уточнили в департаменте. Ранее в ДИТе сообщали The Bell, что в пилотном проекте были задействованы три поставщика софта — NtechLab, «Центр речевых технологий» (ЦРТ) и VisionLabs. В этих компаниях отказались от комментариев для “Ъ”. Так же поступили и в «Ростехе» (его дочерняя компания владеет 12,5% NtechLab). В ЦРТ ранее поясняли, что современный софт может идентифицировать граждан издалека, даже с уличной камеры, висящей под углом до 30 градусов. В NtechLab говорили, что «углы подвеса и освещенность не играют роли», заверяя, что их софт с точностью 95% узнает человека при съемке камерой с разрешением 720х576 точек (и изображением лица — 60х60 точек).

Правительство Москвы создает единое видеопространство, к которому будут подключены все городские камеры, домофоны в подъездах, светофоры, видеонаблюдение в метро и на вокзалах, рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с подробностями проекта. По его словам, система с распознаванием лиц будет работать в режиме реального времени и интегрируется с базами данных МВД. В первую очередь к ней подключат общественный транспорт, видеокамеры метрополитена и вокзалов, говорит он. «Встроенная в светофоры система позволит определять пешеходов, понимать, что водители делают за рулем, пристегнуты они, разговаривают ли по телефону»,— перечисляет он. Для хранения и обработки такого потока данных и анализа их в реальном времени требуется серьезная ИТ-инфраструктура. «Чтобы покрыть все потребности города, закупаемых серверов будет недостаточно, это только первая очередь закупки»,— утверждает собеседник “Ъ”.

Гендиректор сети московских дата-центров 3Data Илья Хала считает, что «подобная мощность серверов может обеспечить скоростную аналитику по заданным параметрам». «Например, для вычисления конкретного лица из нескольких миллионов,— говорит он.— Можно онлайн отслеживать любые перемещения объектов, например, по номеру автомобиля. А по фотографии, загруженной в систему, можно найти человека по всему городу, да еще система проанализирует архив за последние 30 дней».

Примечательно, что горожане пытались оспаривать саму возможность распознавать их лица. Так, москвичка Алена Попова в иске к ДИТу и городской полиции требовала удалить ее данные из соответствующих баз. Госпожу Попову в 2018 году оштрафовали на 20 тыс. руб. за одиночный пикет у Госдумы. При этом истица сочла, что ее лицо распознали с камер наблюдения, поскольку в момент задержания полицейские уже знали пикетчицу по имени. Впрочем, Савеловский райсуд Москвы в иске москвичке отказал.

Отметим, что национальную базу данных на основе системы распознавания лиц с 2015 года создают китайские власти. Чиновники в КНР рассчитывают, что к 2020 году искусственный интеллект будет распознавать лицо каждого из 1,4 млрд граждан страны в течение трех секунд. По данным Bloomberg, местные власти активно используют эту систему в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где эксперты ООН обнаружили около 1 млн насильно удерживаемых в «лагерях перевоспитания» мусульман. Заместитель главы столичного департамента внешнеэкономических связей Илья Кузьмин заявлял, что в 2019 году делегации ДИТа и департамента региональной безопасности побывали в Китае. «Они изучали системы видеонаблюдения и аналитические системы обработки данных»,— пояснял чиновник. По его словам, тема распознавания лиц стоит в правительстве Москвы «очень остро», и власти «скоро смогут осуществлять мониторинг не только транспортных, но и людских потоков». В бюджете Москвы на 2019 год на городскую систему видеонаблюдения выделено 7,5 млрд руб., еще 6 млрд руб. заложено на общегородские центры обработки данных.

Александр Воронов, Елена Рожкова, Юлия Тишина