Шведская прокуратура прекратила преследование Ассанжа

Прокуратура Швеции закрыла расследование в отношении подозреваемого в изнасиловании основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. С весны 2019 года господин Ассанж, которого Великобритания и США обвиняют в шпионаже, содержится в тюрьме строгого режима Белмарш в предместье Лондона.

«В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента»,— заявила прокурор Ева-Мари Перссон (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что не считает необходимым опрашивать самого Джулиана Ассанжа, поскольку его показания не помогут пролить свет на обстоятельства произошедшего.

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Уголовное дело в отношении господина Ассанжа было заведено шведскими правоохранительными органами в 2010 году из-за якобы имевших место изнасилований двух женщин. По версии следствия, основатель WikiLeaks вступил в половую связь с одной из них без презерватива, хотя она возражала против этого (в Швеции это приравнивается к изнасилованию), а со второй жертвой он занимался сексом, пока та спала. В том же году шведская полиция объявила господина Ассанжа в международный розыск. Сам он не признавал вины и называл дело политически мотивированным. В мае 2017 года шведская прокуратура прекратила расследование по делу, однако в мае 2019-го оно было возобновлено.

Подробнее о деле Джулиана Ассанжа — в материале “Ъ FM”.