В деле Джулиана Ассанжа появились новые обстоятельства

Слушания по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США возобновляются в понедельник. Но на его дело могут повлиять новые обстоятельства. На днях в ООН заявили, что Джулиан Ассанж подвергается пыткам в британской тюрьме. И, более того, в Организации обратились ко всем заинтересованным государствам с предложением провести проверку условий содержания Ассанжа, который находится в заключении с апреля этого года. О каких пытках идет речь? И повлияет ли эта новость на дело Ассанжа? Выяснял Николай Долгополов.

О давлении на Ассанжа сообщил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер на конференции Организации в Нью-Йорке. Ранее он побывал у заключенного и ознакомился с его самочувствием и условиями содержания: «Я посетил его с двумя медицинскими экспертами, мы пришли к выводу, что он подвергался психологическим пыткам в течение долгого времени. Это медицинская оценка. Мы обратились ко всем заинтересованным государствам с просьбой расследовать это дело, прекратить оказывать на него давление и сделать все возможное для того, чтобы обеспечить соблюдение его прав, которые, на мой взгляд, систематически нарушались. Но неожиданно ни одна из стран, участвующих в деле, не начала расследование, несмотря на свою ответственность согласно Конвенции ООН против пыток».

В конце сентября отец Ассанжа Джон Шиптон говорил, что его сына мучают в британской тюрьме «Белмарш» всеми возможными способами. Об этом писало издание The Independent. По словам Шиптона, Ассанж в тюрьме страдает как морально, так и физически. Адвокат, доктор политических наук Алексей Бинецкий, который защищал Виктора Бута, считает, что перечисленные в ООН страны сводят счеты с бывшим основателем WikiLeaks: «Во-первых, Ассанж своей деятельностью причинил много вреда и хлопот мировому истеблишменту.

Подобные вещи не прощают, и его судьба находится в руках тех, кто его создавал.





Он же не мог сам себя создать и получить тот объем информации, который он получил и потом дистрибутировал и даже продавал. Сегодня он уже не является такой фигурой, которая хоть как-то могла бы кого-то заинтересовать».

На заседании суда 11 октября Ассанж участвовал по видеосвязи, он выглядел изможденным, похожим на человека, имеющего проблемы со здоровьем. Ему был задан единственный вопрос о том, является ли он Джулианом Ассанжем и может ли подтвердить дату рождения, на что подсудимый едва слышно ответил: «Да». Однако внешний вид и тембр вряд ли указывают на то, что его буквально истязают в застенках, полагает адвокат, партнер юридической фирмы BMS Денис Фролов. Видимо, речь идет о недостаточно комфортных условиях в камере. Что касается исхода дела, то, очевидно, решение будет приниматься не в суде, добавил эксперт: «Какие-то факты, что в отношении Ассанжа применялись пытки именно с целью получения признательных показаний, об этом сейчас не говорят. Говорят о том, что условия содержания не очень хорошие. Но, совершенно очевидно, что человек, который подозревается в совершении преступления, наверно, должен отбывать наказание в чуть более худших условиях, чем мы все привыкли проводить свое время.

Здесь вряд ли можно говорить о каких-то правовых механизмах, верховенстве права и прочих высших категориях и ценностях, скорее, важен политический аспект, а все остальное можно вынести за скобки».

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля этого года власти Эквадора отказались дальше его укрывать, после чего он был задержан по запросу США, где его обвиняют в шпионаже и компьютерном взломе.

Суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Сейчас Швеция и Соединенные Штаты претендуют на его экстрадицию. Решение о том, куда в результате поедет Ассанж Верховный суд Великобритании огласит в феврале 2020 года. Согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит в США до 175 лет тюрьмы.