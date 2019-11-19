Гордума Можги отказалась преобразовывать город и район в муниципальный округ

Депутаты гордумы Можги сняли с повестки сессии вопрос "О выражении согласия населения муниципального образования «Город Можга» на преобразование поселений, входящих в состав муниципального образования "Можгинский район", и городского округа "Город Можга" путем их объединения и наделения городского округа статусом муниципального округа». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, что власти Удмуртии планируют объединить малые поселения в муниципальные округа. Ранее сообщалось, что 11 районов Удмуртии уже запустили процесс преобразования. Предполагается, что за счет объединения количество муниципальных образований сократится почти вдвое.