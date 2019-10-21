Поселения возьмут в округ

11 районов Удмуртии запустили процесс преобразования в муниципальные округа. Предполагается, что за счет объединения количество муниципальных образований (МО) сократится почти вдвое. На состоявшемся в Якшур-Бодье съезде глав МО представители правительства региона говорили о необходимости стимулировать этот процесс. По словам руководителя администрации главы и правительства Сергея Смирнова, это улучшит экономическую ситуацию на местах и повысить эффективность управления. В свою очередь чиновникам, которые потеряют в результате сокращения работу, пообещали ежемесячную доплату к страховой пенсии и возможность бесплатной переквалификации. Эксперты же считают, что реорганизация послужит «началом разрушения системы самоуправления» и может привести к гибели деревень.

Общественные слушания по преобразованию муниципальных образований в муниципальные округа уже объявлены в 11 районах Удмуртии. Важности ускорения этого процесса был посвящен съезд совета муниципальных образований республики. По словам руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова, необходимость таких изменений обусловлена сложной экономической ситуацией и децентрализацией муниципального управления, что сказалось на эффективности работы на местах. «Особенно это проявляется на уровне поселений»,— пояснил господин Смирнов.

Муниципальные округа формируются за счет объединения муниципальных образований внутри одного района. Вместо администрации района и администраций поселений будет один орган исполнительной власти, который будет иметь территориальные представительства в поселениях. В районе останется один представительный орган, существующие советы депутатов в поселениях будут упразднены. Кроме того, в настоящее время начинается обсуждение вопроса объединения города Можги и Можгинского района в муниципальный округ.

По итогам заседания председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил в Facebook, что за счет создания муниципальных округов общее количество муниципальных единиц сократится почти вдвое — с 333 до 180, что позволит уменьшить расходы на содержание аппарата.

«Сэкономленные средства направят на развитие самих территорий. Для преобразованных муниципальных образований будут сформированы специальные условия и порядки при выделении финансирования из бюджета республики на ремонт дорог, благоустройство и поддержку гражданских инициатив»,— подчеркнул господин Семенов.

При этом на совещании особое внимание уделили вопросам стимулирования муниципальных образований, которые переходят к таким реформам. В частности, были озвучены возможности для руководителей, досрочно слагающих свои полномочия в связи с такими преобразованиями. Согласно законодательству Удмуртии, для них снижаются требования к стажу для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии. Также они получат возможность бесплатного обучения и переквалификации.

Известно, что в настоящее время к реформе готовятся Ярский, Балезинский, Можгинский, Увинский районы. Глава Увинского района Владимир Головин рассказал “Ъ-Удмуртия”, что в муниципалитете пока подсчитывают «экономию» в результате преобразований, просмотрен лишь тот ряд полномочий, который, «будет упрощен». «Стоит задача эффективного управления и качественного предоставления тех услуг, которые закреплены за муниципалитетами. Кроме того, мы не должны потерять связь с населением. На местах должны быть люди, которые имеют доступ к власти, и мы должны получать оттуда оперативную обратную связь»,— сказал господин Головин.

По мнению заместителя председателя постоянной комиссии госсовета Удмуртии по госстроительству и местному самоуправлению, представителя КПРФ Павла Чушъялова, сокращение рабочих мест в сельских администрациях даст «мизерную экономию» в финансовом отношении, при этом доступ к органам власти у населения будет осложнен. Это может привести к росту миграции в города и райцентры и вымиранию деревень.

«Сегодня сельская администрация — это те люди, которые работают непосредственно с жителями на месте. Когда будут только районные муниципальные образования, то до всех деревень глава района и специалисты каждый день не дойдут»,— пояснил господин Чушъялов.

Президент ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин называет такие преобразования «приговором местному самоуправлению», хотя и отмечает, что это даст повышение управляемости и снижение бюджетных расходов на административный аппарат. «Это начало разрушения системы самоуправления, которое строили-строили, но в итоге оно превратилось в долгострой, у которого уже начали рушиться стены». По его мнению, инструменты самоуправления уже перестали работать, т.к. все основные решения принимаются не на местах, а на уровне региональной и районных властей. В результате теперь это не работающее звено будут сокращать.

Юлия Вахрушева