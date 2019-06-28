Малые поселения Удмуртии планируют объединить в муниципальные округа

Власти Удмуртии планируют объединить малые поселения в муниципальные округа. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики со ссылкой на спикера Алексея Прасолова.

«Существующая система местного самоуправления в Удмуртской Республике была сформирована в середине 2000-ых годов. С тех пор изменилась численность сельского населения. Есть районы, где за последние 15 лет число жителей сократилось на 20-25%, а в поселениях на 40-50%. Люди переезжают в города и в крупные населенные пункты. Это привело к тому, что у нас некоторые муниципальные районы, особенно отдаленные, по числу жителей стали в несколько раз меньше отдельных сельских поселений»,— заявил господин Прасолов на заседании ассоциации законодательных органов власти ПФО.

Спикер парламента Удмуртии отметил, что объединение малых поселений в округа позволит более эффективно использовать ресурсы, повысит управляемость территорий, сократит расходы на содержание управленческого аппарата и минимизирует затраты на проведение многочисленных выборов. «Значительная часть сельских поселений по сути живет за счет вышестоящих бюджетов. У большинства до 60% казны расходуется на содержание управленческого аппарата. В среднем по Удмуртии годовой бюджет сельского поселения — 2-2,5 млн руб. При таком финансировании эффективно решать вопросы очень сложно. И в это же время, существенные бюджетные средства вынуждены расходовать на проведение различного рода избирательных кампаний. Практика показывает, что организация выборов одного депутата сельского совета обходится в среднем в 110-120 тыс. руб.»,— добавил он.

Алексей Прасолов сообщил, что введение новой системы в Удмуртии планируется в 2020-2021 годах, когда в основном закончится срок полномочий действующих органов местного самоуправления. При этом будет учтено мнение населения. Сохранить действующую двухуровневую систему планируют лишь в крупных муниципалитетах.

Напомним, что в апреле 2019 года Госдума России приняла закон о введении в российскую систему местного самоуправления нового вида муниципального образования. Закон позволяет объединять сельские территории в муниципальные округа. Это позволит местным властям расширить географию объединительных процессов в регионе.