Московская область назвала трассы, где в 2020 снизят разрешенную скорость

В 2020 году на ряде трасс в Московской области введут ограничение максимальной скорости в 50 км/ч, сообщает региональный минтранс. Новый скоростной лимит появится на участках трасс рядом с местами социального притяжения и социально-значимыми объектами, а также там, где проезжая часть находится около жилых домов.

«После дополнительного обследования дорог совместно с областным ГИБДД будет принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 км/ч на тех участках, где данная мера действительно необходима для повышения безопасности. Новый скоростной режим планируется ввести в 1–2 кварталах 2020 года»,— заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Перечень трасс и участок, где появится ограничение скорости 50 км/ч:

«Авдотьино — Кабаново — Стулово»;

«М-7 "Волга" — Электроугли» в Богородском округе;

«Верея — Медынь» в Наро-Фоминске;

«Братовщина — Ельдигино — ММК — Герасимиха — Рахманово» в Пушкино;

«Дмитров — Талдом» (Дмитров и Талдом);

«Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево» (Егорьевск, Коломна, Кашира);

«Звенигород — Колюбакино — Нестерово» (Одинцово, Руза);

«Кашира — Серебряные Пруды — Узловая» (Кашира, Серебряные Пруды);

«Коломна — Акатьево — Горы — Озеры» (Коломна, Озёры);

«Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха» (Орехово-Зуево, Шатура);

«Лотошино — Суворово — Клин» (Лотошино, Волоколамский, Клин);

«М-1 "Беларусь" — Верея» (Можайск, Наро-Фоминск);

«М-5 "Урал" — Володарского — Каширское шоссе» (Раменский, Ленинский);

«М-8 "Холмогоры" — Ивантеевка — Щелково» (Ивантеевка, Щёлково);

«Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест» (Черноголовка, Богородский);

«Руза — Воронцово — Тетерино» (Руза, Можайский);

«Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» (Сергиево-Посадский);

«Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка» (Лотошино, Шаховская, Можайск).

Напомним, в 2017 году на нескольких участках дорог в Московской области уже вводилось ограничение скорости в 50 км/ч для снижения аварийности. Позже на ряде дорог скоростной режим был, наоборот, повышен.