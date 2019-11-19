Турция не исключила новой операции в Сирии

Турция начнет новую военную операцию на северо-востоке Сирии, если территория не будет очищена от тех, кого Анкара считает террористами. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и Россия не выполнили обязательства, прописанные в соглашениях, которые остановили операцию против курдских Отрядов народной самообороны.

Господин Чавушоглу призвал Вашингтон и Москву выполнить договоренности. «Если результат не будет достигнут, мы сделаем то, что должны. Как тогда, когда начали военную операцию»,— сказал министр (цитата по Reuters).

Ранее сообщалось, что США не намерены прекращать альянс с курдскими формированиями из «Сирийских демократических сил». Фактически Вашингтон отказался выполнять требования Анкары о прекращении поддержки боевиков.

О недовольстве Анкары читайте в публикации “Ъ” «Президент Турции недоволен союзниками».