Власти США заявили о продолжении поддержки сирийских курдов вопреки требованиям Турции

США не намерены прекращать альянс с курдскими формированиями из «Сирийских демократических сил», сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома. Как отмечает агентство, фактически Вашингтон отказывается выполнять требования Анкары о прекращении поддержки боевиков.

«У нас нет намерения прекращать это сотрудничество»,— сказал представитель администрации перед встречей президентов США и Турции. Он также отметил, что главы двух стран намерены разрешить проблемы в связи с покупкой Анкарой российских систем С-400.

Встреча состоится 13 ноября, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон пригласил президент США Дональд Трамп.

Господин Эрдоган намерен продолжить военную операцию против курдских формирований на севере Сирии, так как считает, что октябрьские соглашения Анкары с Москвой и Вашингтоном пока не выполнены.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Президент Турции недоволен союзниками».