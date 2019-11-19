У Государственной думы разглядели субъектность

Государственная дума стала более субъектной с приходом туда нового спикера в лице Вячеслава Володина, но до сих пор высока степень влияния на повестку нижней палаты администрации президента и правительства, законодательные инициативы которых имеют высокую скорость прохождения. Чаще всего Госдуму критикуют за отсутствие работы с позициями сторон, непродуманность ряда законопроектов и попытки выделиться скандальными предложениями. Такие выводы содержатся в исследовании центра социального проектирования «Платформа», с которым ознакомился “Ъ”.

Исследование «Государственная дума РФ VII: субъектность, лоббизм, популизм» проходило в октябре. В его основу легли 40 экспертных интервью с членами парламента, представителями общественных советов при Госдуме, политологами, социологами и журналистами. По мнению опрошенных, Госдума седьмого созыва является более управляемой и работоспособной, нежели ее предшественники. В то же время эксперты отмечают рост самостоятельности нижней палаты. Главным источником этих изменений называют деятельность нового спикера Вячеслава Володина. По мнению авторов исследования, он является «профессионалом, который прошел по всем точкам принятия решений и понимает, как они устроены».

Из исследования следует, что основной поток законопроектов в Госдуму поступает от правительства, а администрация президента «определяет политический коридор». Лоббируемые ими инициативы имеют высокую скорость прохождения, а самый высокий уровень сопротивления оказывается интересам частного бизнеса и популистским инициативам депутатов.

Авторы исследования отмечают, что в ближайшие полтора года ожидается рост популизма как электоральной стратегии и способа аппаратной борьбы, а также усиление лоббистского давления.

Хотя сейчас в Госдуме отмечают рост сопротивляемости классическому популизму в том числе за счет системы фильтров, тормозящих такого рода инициативы (отмена практики приема закона сразу во втором и третьем чтениях, фракционный и фильтр «зала пленарных заседаний», сокращение до двух дней возможности стать соавтором поправок, внесение массы правительственных поправок ко второму чтению и проч.).

Эксперты полагают, что у Госдумы нет «поддерживающей информполитики»: она является наиболее удобным объектом для критиков власти, ее поддержка не приносит политических очков.

Чаще всего Думу критикуют за отсутствие работы с позициями сторон, непродуманность ряда законопроектов и попытки некоторых депутатов «выделиться скандальными предложениями».

В отличие от других структур, таких как правительство или госкорпорации, в Госдуме нет четкой иерархии «начальник—подчиненный», а вместо нее даже при наличии формальных и неформальных правил 450 разных людей с разными характерами и характеристиками, интересами, задачами, амбициями, отметил политолог Антон Хащенко. «Поэтому авторы исследования в своем роде правы, когда говорят о некой обреченности на критику, особенно в контексте популистских инициатив отдельных депутатов. Это обычное положение дел и риски позиционирования любой парламентской структуры. С другой стороны, нельзя не согласиться и с выводами о росте ее субъектности и самостоятельности в этом созыве, что происходит отчасти за счет удовлетворения запроса на Думу как площадку для согласования интересов и пространство для дискуссии»,— полагает господин Хащенко.

Исследование обнаруживает противоречие между повышением субъектности и внешней управляемостью, полагает президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов. Госдума, на его взгляд, стала более герметичной. «Стало меньше ярких и самостоятельных депутатов, которые демонстрировали бы разные стороны парламентской работы. Вместо всклокоченного, резкого парламента начала нулевых перед нами хорошо причесанная, костюмная и ровная Дума, дисциплинированно и быстро принимающая нужные внешним управляющим законы. Мы практически ничего не знаем о продвижении спорных проектов. Иногда до общества доходит информация о каких-то странных законодательных инициативах, но поскольку развития это не получает, то остается только невнятный осадок»,— отметил господин Куртов. Тем не менее он считает, что роль нынешнего состава Госдумы весьма важна: ее действующий состав легитимизирует сложившуюся политическую конструкцию, демонстрируя единство и отсутствие противоречий.

Ангелина Галанина