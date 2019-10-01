У кого что лоббит

Автономная некоммерческая организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовала интерактивную карту связей между различными группами интересов и депутатами Госдумы. Одним из основных критериев для выявления связей является законотворческая деятельность депутата. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил “Ъ”, что по методике исследования лоббистским может быть признан любой законопроект, и не исключил экспертного обсуждения законодательного определения лоббизма в России.

В понедельник на сайте «Трансперенси Интернешнл — Россия» (ТИР) опубликовано исследование связей депутатов Госдумы с различными группами интересов. Критериями выявления связей стали биографии депутатов, данные об их финансовых донорах, активность в СМИ, связи с НКО и органами власти, а также законотворческая деятельность. Эксперты заявляют, что выявили, в частности, лоббистские связи руководства парламента и лидеров парламентских партий. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин, согласно докладу, связан с интересами Росгвардии: вывод делается на основе обещания господина Володина способствовать эффективной работе ведомства и благодарности Виктора Золотова за принятые законопроекты. Авторы доклада также отмечают, что в прошлом господин Володин участвовал в продвижении интересов Русской православной церкви: будучи депутатом Госдумы в 2003-м, внес законопроект о передаче земель, на которых находятся здания религиозного и благотворительного назначения, церквям и церковным приходам в постоянное пользование на безвозмездной основе. Они также отмечают, что в 2004 году господин Володин продвигал поправку, устанавливающую меньший пивной акциз, чем предлагал комитет по налогам, и выступал в защиту российских табачных фабрик и компании British American Tobacco. Кроме того, по мнению экспертов, Володин лоббирует интересы вузов.

Советник спикера Анастасия Кашеварова сказала “Ъ”, что ссылка на Росгвардию в контексте парламентской деятельности господина Володина некорректна, так как его обещания взяты из его приветственного слова на открытии выставки Центрального музея войск национальной гвардии РФ. Анализ законопроектов за авторством Вячеслава Володина за период третьего—седьмого созывов не выявил законов в сфере алкогольной и табачной отраслей и РПЦ, говорит госпожа Кашеварова. Что касается поправок по акцизам, которые рассматривались 15 лет назад, то эта инициатива, по словам советника, родилась из дискуссии в парламенте, в том числе и с правительством. Законопроект о передаче земель РПЦ также не был, по словам госпожи Кашеваровой, идеей одного политика.

Главе фракции «Единой России», первому вице-спикеру Сергею Неверову авторы доклада приписывают связи с группами интересов в образовании и науке, сельском хозяйстве, а также в компании РЖД. Они отмечают, в частности, что в марте 2015 года господин Неверов вместе с другими депутатами внес законопроект об освобождении от НДС пассажирских перевозок в пригородных электричках,— как считают в ТИР, в интересах дочерних структур РЖД. Напомним, законопроект принимался после того, как в ряде регионов пригородные электрички были отменены как убыточные. Сами депутаты обосновывали внесение законопроекта распоряжением президента и необходимостью снижения цен на билеты. Впоследствии парламентарии также внесли законопроект о продлении льготного налогообложения пригородных электричек. Лоббистским в ТИР также сочли законопроект Сергея Неверова, позволяющий частным вузам участвовать в конкурсах на получение стипендий для студентов из бюджетных средств.

«Нет ничего удивительного в том, что мои законопроекты, как у зампреда Госдумы, курирующего агропромышленный комплекс, направлены на поддержку сельскохозяйственных производителей»,— заявил в разговоре с “Ъ” Сергей Неверов. По его словам, все законы, принимаемые депутатским корпусом, в той или иной степени направлены на поддержку той или иной отрасли: «Если это называть лоббизмом, то это нормальное явление». Господин Неверов отмечает, что среди упомянутых в исследовании законопроектов есть его инициатива об освобождении от НДС детских садов — в результате ему приписаны связи со сферой образования. Парламентарий отмечает, что НДС уплачивался с родительской платы за присмотр и уход за детьми, и лоббировать интересы родителей он готов и дальше. Что касается возможности для частных вузов участвовать в конкурсе на стипендии, господин Неверов также отмечает, что на стипендии претендуют не вузы, а студенты.

Вице-спикер не исключает в будущем экспертной дискуссии на предмет специального закона о лоббизме: «Определение этого вида деятельности помогло бы в будущем избежать появления докладов, где под лоббизм подпадает любая инициатива, направленная на поддержку той или иной отрасли или групп граждан».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по мнению авторов исследования, связан с группами силовых структур и алкогольной отраслью. Исследователи отмечают его участие в ряде законопроектов антитеррористический направленности и законопроект 2008 года, предполагающий запрет рекламы пива в кинотеатрах и на транспортных средствах, внесенный, по мнению исследователей, в интересах производителей крепких алкогольных напитков. В докладе также отмечены связи родственников господина Жириновского с дилером крепких алкогольных напитков ООО «Торговый дом "Житница"». Лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову тоже приписываются связи с силовыми структурами, а кроме того связи с гражданскими НКО и профсоюзами, интересы которых он продвигает своими инициативами. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову авторы доклада не приписывают связей с какими-либо конкретными группами интересов, поскольку он выступает соавтором законопроектов широкой тематики.

Андрей Винокуров