Роскомнадзор: штрафовать нужно и за ссылки на сайты с матом

Гиперссылки на страницы, на которых содержится нецензурная лексика, являются нарушением, заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. По его словам, ведомство неоднократно озвучивало свою позицию по этому вопросу и защищали ее в судах. Обращение от СМИ в Роскомнадзор еще не поступало, отметил господин Ампелонский. Позднее по нему будут даны подробные комментарии.

Ранее руководители «Ведомостей», «Дождя», «Новой газеты», Forbes.ru, «Эха Москвы» и еще нескольких изданий написали письмо руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, в котором попросили разъяснить штрафы за гиперссылки на страницы, которые содержат мат. Они заявили, что эта практика является ущемлением свободы СМИ, а издания не должны нести вину за материалы на сторонних ресурсах. Руководители также отметили, что часто комментарии с матом появляются на сайтах уже после того, как журналисты выпустили материал.

«Редакция средства массовой информации несет ответственность за все материалы, которые опубликованы в данном СМИ. Мы прекрасно понимаем природу интернета: в Сети происходит постоянный переход по гиперссылкам. Публикуя ссылку, вы хотите показать читателю определенный контент. Соответственно, если вы размещаете гиперссылку, вы несете ответственность за то, что читатель увидит, перейдя по ней»,— заявил господин Ампелонский «РИА Новости».

По его словам, если редактор видит мат на странице, и все равно решает поставить гиперссылку, то это значит, что «он хочет показать своей аудитории нецензурную брань», но это запрещено. «Чем вызваны вопросы со стороны редакторов этих изданий, мне непонятно»,— сказал представитель Роскомнадзора.

Он также пояснил, что если кто-то намеренно размещает мат на сайте после того, как его использовали журналисты, редакция должна сообщить об этом в Роскомнадзор и представить доказательства, после чего будет проведена проверка.