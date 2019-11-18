СМИ обратились в Роскомнадзор из-за штрафов за ссылки на страницы с матом

Руководители «Ведомостей», «Дождя», «Новой газеты», Forbes.ru, «Эха Москвы» и еще семи изданий написали письмо руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, в котором попросили разъяснить штрафы за гиперссылки на страницы, которые содержат мат, сообщают «Ведомости». Они считают, что подобная практика является ущемлением свободы СМИ.

В письме отмечается, что журналисты используют гиперссылки на сторонние ресурсы для того, чтобы дать возможность читателю ознакомиться с первоисточником. Это могут быть страницы пользователей в соцсетях, видеохостинги, а также сайты без регистрации в качестве СМИ. На этих сайтах могут быть комментарии с матом, причем они могут появиться уже после того, как издание поставило ссылку на материал.

По закону распространять материалы с нецензурной лексикой в СМИ нельзя. За ссылки на страницу, на которой есть мат, издания могут оштрафовать на сумму от 20 000 до 200 000 руб. Авторы письма считают, что такой подход противоречит российскому законодательству. «СМИ фактически привлекается к ответственности за содержание информации, размещенной другим лицом»,— подчеркивается в послании.

В письме отмечается, что журналисты не могут публиковать материалы с матом, но гиперссылка на сторонний ресурс сама по себе нецензурную лексику не содержит. По мнению его авторов, СМИ не несут вину за материалы сторонних сайтов. «Осуществлять постоянный контроль содержания сторонних интернет-сайтов не предусмотрено ни российским законодательством, ни задачами профессиональной деятельности журналиста»,— сказано в письме.

Под обращением подписались член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, а также главные редакторы — телеканала «Дождь» Александра Перепелова, «Новой газеты» Дмитрий Муратов, Forbes.ru Николай Мазурин, радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, агентства «Росбалт» Николай Ульянов и другие руководители.